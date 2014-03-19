Financial Times: Erdoğan-Gülen çekişmesi hükümetin meşruiyetini tehdit ediyor



İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü analiz sayfasını Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Gülen harketinin lideri Fethullah Gülen arasındaki mücadeleye ayırdı. Gazete Erdoğan ve Gülen arasındaki restleşmenin Türkiye'de hükümetin meşruiyetini tehdit ettiğini yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, analizde Gülen'in profilini Financial Times'ın Türkiye muhabiri Daniel Dombey, Erdoğan'ın profilini ise gazetenin editörlerinden eski Türkiye muhabiri David Gardner kaleme aldı.

Dombey'e göre Erdoğan ile 15 yıldır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde gönüllü bir sürgün hayatı yaşayan Gülen arasında ölümüne bir siyasi kavga çıkmış durumda.

"Eğer hükümet zorlu bir rakipse, düşmanları da öyle." diyen yazar, Gülen hareketinin 140'a yakın ülkede okullarının bulunduğuna, 120 bin şirketi çatısında topladığını iddia eden Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nu (TUSCON) yönettiğine, özellikle Afrika'da gözle görülür şekilde Türkiye'ye yeni pazarlar açtığına dikkat çekiyor.

Financial Times'a konuşan Today’s Zaman gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, Gülen hareketine mensup kişilerin gelirlerinin yüzde 10'unu harekete bağışlayabildiklerini söylemiş. İhsan Yılmaz da, hareketin üyelerinin kimlikleri konusunda yeterince şeffaf olmadığını kabul ediyor.

Türkiye'de yetkililerin 30 yıldan uzun süredir devlet kurumlarına sızmaya çalıştıklarını savunduklarını vurgulamış Financial Times. Başbakan Erdoğan'ın bu amaçla 7 binden fazla polisin görev yerlerini değiştirdiğini de eklemiş.

Financial Times'a konuşan gazeteci Nedim Şener ise Gülen hareketi mensuplarının emniyete sızmalarını araştırdığı için bir yıl hapis yattığını söylüyor ve ekliyor:

"Beni hedef aldılar. Gazetecilerin, bürokratların, siyasetçilerin, iş adamlarının, herkesin özel hayatlarını kaydettiler. Ellerinde daha çok ses ve video kayıtları var. Sistem bunun üzerine kurulu."

Milyonlarca euronun saklanmasının tartışıldığı ve Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasındaki bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen kaydı hatırlatan Daniel Dombey ise analizinde şu ifadelere yer vermiş:

"Birçok şey daha zarar verici kasetlerin ortaya çıkıp çıkmayacağına bağlı. Gülen Hareketi mensupları için Sayın Erdoğan'ı yenmek imkansız olabilir. Ancak hareket onlarca yılın ardından gizlice ilerledi ve onu Türk devletinden söküp atmak oldukça zor olacak."

'Polisiye roman gibi'

Financial Times'ın editörlerinden David Gardner ise Türkiye'de YouTube ve Twitter'da paylaşılan yolsuzluk ve gözdağı iddialarının, heyecan dozu giderek artan bir polisiye romanı andırdığı görüşünde.

David Gardner, Başbakan Erdoğan'ın siyasi yaşamı için mücadele ettiğini vurguluyor. Yazara göre Erdoğan'ın en azından kısa vadede ayakta kalacağına şüphe yok. Ancak bu Türkiye'nin sosyal dokusunu bozma riski pahasına olacak.

Gardner, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Gülen Hareketi'ni orduyu yenmek için "vurucu kuvvet" olarak kullandığını ancak generallerin devre dışı kalmasının ardından iki müttefikin gözlerini birbirlerine diktiklerini yazmış ve eklemiş:

"İki taraf da birbirine öyle ahlaksızca davranıyor ki, Türkiye'nin kurumlarının bütünlüğü sorgulanıyor."

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen'e göre Erdoğan'ın önünde iki seçenek var: İktidarda kalmak ya da yolsuzluk suçlamaları ile ilgili olarak hesap vermek.

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de iki seçenekten bahsetmiş. Çelik'e göre ise bu seçenekler; Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması ya da partinin onu dördüncü dönem için başbakanlığa aday olmaya zorlaması.

David Gardner ise yazısını şu sözlerle noktalamış:

"Hangi seçenek gerçekleşirse gerçekleşsin, daha sert bir mücadele için tüm koşullar mevcut. Bu da, hükümeti ve devlet kurumlarını lekeleyerek siyasi terbiyeyi tamamen ortadan kaldırabilir."