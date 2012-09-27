Financial Times: Erdoğan başkanlık yarışında kasise çarptı!

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan başkanlık koltuğuna geçme planlarının partisi içindeki çatlak sesler nedeniyle sorunlarla karşılaşıyor olabileceğini kaydetti.

"Türkiye'de siyasi risk bir iki çentik daha mı arttı? Yoksa ülke nüfusu istikrara duyduğu derin isteği mi sergiliyor?" sorularını soran gazete, yeni bir kamuoyu yoklaması ve ekonomik politika konusunda hükümet içindeki görüş ayrılıklarından bu yönde bir mesaj çıktığını belirtti.

"Türk hükümeti bakanları sık sık son on yıldaki siyasi istikrar ve ekonomik büyümemin birbirlerini pekiştirdiklerini belirtiyorlar" ifadesini kullanan gazete, "Ancak Erdoğan'ın başbakan olarak bir dönem daha görev yapmayacağı yolunda verdiği söz ve ekonominin şimdi artık daha yavaş büyüyor olması belki de bu ilişkinin bir sınavdan geçeceği anlamına geliyor olabilir" diye yazdı.

cnnturk.com.tr'de Metin Güneş imzasıyla yayımlanan habere göre, FT MetroPoll tarafından yayımlanan kamuoyu yoklaması sonuçlarını "Erdoğan'ın planları için sorun yaratabilecek bir gelişme" olarak niteledi ve sonuçlara göre Abdullah Gül'ün Erdoğan'dan neredeyse 30 puan daha önde olduğuna dikkat çekti.

2014 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin daha şimdiden Türkiye'de siyasete ve Erdoğan'ın önümüzdeki pazar günü yapılacak özel kongrede partisinde değişiklikler yapma planlarını gölgelediğini belirten gazete, geçmişte cumhurbaşkanının kim olacağına parlementonun karar verdiğini, ama bundan sonra gerekirse iki turda olmak üzere bu kararın halk tarafından verileceğini hatırlattı.

Şu anda durumun Erdoğan açısından pek de iyi görünmediğini kaydeden gazete, "Aynı kamuoyu yoklaması yüzde 56'nın hükümetin Suriye politkasını beğenmediğini gösteriyor; yasadışı PKK son on yılın en kanlı saldırılarını düzenliyor; ve ekonomi son iki yılda kaydedilen yüzde 8'lik büyümelere kıyasla şimdi artık yüzde 3'ler civarında oyalanıyor" diye yazdı.

Hükümet içindeki gerginliklerin cephesinin ekonomik politika olduğunu belirten gazete, aslında bu gerginliğin"sert Edoğan" ile "yumuşak Gül"ün dünya görüşleri arasındaki farktan kaynaklanıyor olmasının akla yatkın olduğunu kaydetti.

FT, "Belki de son kamuoyu yoklamasının sonuçları, Erdoğan'ın büyük ihtiraslarına karşın, Türkler'in işleri olduğu gibi bırakmayı istediğini gösteriyor" ifadesine yer verdi.