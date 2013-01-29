Financial Times: Erdoğan artık daha ılımlı davranmaya başladı

Financial Times gazetesinin analizinde, Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın "daha ılımlı bir tavır" takınmaya başladığı belirtildi.

Daniel Dombey, kısa süre öncesine kadar Abdullah Öcalan’ın idamından söz eden Erdoğan’ın, şimdi Kürt sorununa çözüm arayışı çerçevesinde hapisteki PKK lideriyle dolaylı olarak görüşmekte olduğuna dikkat çekti.

Analizde, Erdoğan’ın Suriye’deki çatışmalar konusunda Devlet Başkanı Beşar Esed aleyhine söyleminin yerini, "Rusya ile ortak zeminde buluşma" çabasının aldığı da belirtildi. Bir yandan da, Suriye rejimine karşı savaşan İslami grupları açıkça destekleyen Körfez’deki Arap ülkeleriyle Türkiye arasında bir mesafe oluştuğu dile getirildi.

Analize göre, üçüncü bir değişim de Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda. Türkiye’nin AB üyeliği çabasının yeniden gündeme taşındığına dikkat çeken yazar, Fransa ve Almanya liderlerinin Ankara’ya davet edildiğini hatırlattı.

Dombey, bu değişimi geçen yılki gelişmelere bağladı. Yazar, 2011’de % 50 civarında oy alan Erdoğan’ın, Arap Baharı’nı yaşayan ülkeleri gezisinde on binler tarafından karşılandığını ve ülke ekonomisinin % 8 civarında büyüdüğünü anımsattı.

Analizde, 2012’deki gelişmeler ise şöyle özetlendi:

"İçeride, 500’den fazla kişi PKK ile savaşta öldü. Suriye daha derinlere batarken, Türkiye etkinliğinin sınırlarıyla karşılaştı. Ekonomik büyüme ise % 3’e geriledi. Dahası, Erdoğan’ın göz önüne alması gereken seçimler kapıda ve ülkenin Başkanı olmaya hevesli."

Analiz, şu ifadelerle son buldu:

"Ankara’yı içeriden izleyenler, Erdoğan’ın son zamanlarda söyledikleriyle ilgili herhangi bir büyük teori kurulmaması gerektiği uyarısı yapıyor. Başbakan, her şeyden önce kurnaz ve ileri görüşlü olan, uzun oyunu içgüdüsüyle oynayan özgün bir politikacı. Varmak istediği nokta uzun süredir hararetli tartışmaların konusu. Ve işte açılım ortada; söylemdeki değişim inkâr edilemez. Orta Doğu ve esasen Avrupa, on yıllardır görülmeyen bir değişim halinde; içinde oldukları açmazlardan çıkmak için yapacakları çok şey var. Aynısı, dünya sahnesinde yükselmekle olan güçlerden Türkiye için de geçerli."

BBCTürkçe