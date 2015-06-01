Financial Times: Demirtaş, Erdoğan'ı durdurmak için kumar oynuyor

Financial Times gazetesinde bugün Daniel Dombey imzasıyla çıkan haberde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin Meclis'e girebilmek ve başkanlık sisteminin önüne geçebilmek için "ya hep ya hiç" niteliğinde bir savaş yürüttüğü yazıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı merkeze alan ve "solcu lider" olarak tanımlayan haberde, Demirtaş için potansiyel sempatizan olan iki grubun yüzde 10 seçim barajı konusunda hayati önemde olduğu yazıyor:

"Erdoğan'ın parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş planına karşı olduğunu vurgulayarak sempatisini kazanmaya çalıştğı laik Türkler" ve "AK Parti'yi destekleme geleneği olan dindar Kürtler.

"Laik Türklerin" HDP'ye sempati ile baksa da halen güven duymadıklarını yazan gazete, Öcalan faktörünün ve hükümetle yürütülen müzakerelerde başkanlık sisteminin Kürtlere geniş özerklik tanınması koşuluyla kabul edileceğine dair inancın önemli rol oynadığını yazıyor.

Gazete, Pazar günü yapılacak genel seçimlerde karşılaşılacak sonucu, "laik" seçmenin kimden daha çok nefret ettiğinin belirleyeceğini söylüyor: "Öcalan'dan mı? Erdoğan'dan mı?"