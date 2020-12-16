Financial Times, BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i "Yılın İnsanı" seçti

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Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times, Pfizer'le birlikte ABD ve Britanya'dan acil durum onayı alan aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr Uğur Şahin'i "Yılın İnsanı" seçti.

Financial Times, Türeci ve Şahin'in geliştirdiği aşının "dünyanın en güvenilir iki denetim kurumundan onay aldığına" dikkat çekti.

Haberde, ikilinin Britanya'da onay verildikten sonra aşının ilk olarak 90 yaşında Margaret Keenan'a yapılışını izleyemediklerini, haberi dostlarından gelen mesajlardan aldıkları belirtildi.

Financial Times'ın "Yılın İnsanı" makalesinde, "Sağlık sistemleri sınırlarına kadar zorlanmadığında ve küresel ekonomi zor günler geçirmediğinde bile her 10 aşıdan 6'sı asla onaylanmıyor" denilirken, "Evli çiftin hastalığı engellemekte %95 başarılı bir aşıyı bu şartlarda geliştirmesi durumu daha da etkileyici yapıyor" ifadelerine yer verildi.