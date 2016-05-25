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Ekonomi

Financial Times: Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek'i görevde tutarak yatırımcılara güven aşılamaya çalışıyor

"Yatırımcılar Şimşek'i ekonomik reformların en önemli savunucusu olarak görmeye devam ediyor"

25 Mayıs 2016 08:23

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, yeni Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabineye ilişkin değerlendirmesinde, Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın yerlerini korumasının yatırımcılar açısından rahatlatıcı bir gelişme olduğunu belirtti.

Gazetede yer alan haber şöyle:

"Gücün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplanması ve basın kuruluşlarıyla muhalif milletvekilleri üzerindeki baskıların artması hem yatırımcıları hem de Türkiye'nin Avrupalı ortaklarını rahatsız ederken, yıldırım Şimşek'i ekonomide sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabine tutarak yatırımcılara güven aşılamaya çalıştı.

"Yıldırım konuşmasında 'Yatırımcının önüne turkuvaz halı sereceğiz' dedi. Yatırımcılar Şimşek'i ekonomik reformların en önemli savunucusu olarak görmeye devam ediyor.

"Kabinenin açıklanmasının ardından Türk hisse piyasası yükselişe geçerken TL de ABD Doları karşısında yüzde 1'e yakın değer kazandı.

"Ancak Şimşek'in gerekli reformları hayata geçirip geçiremeyeceği ise henüz net değil. Yeni Başbakan Yıldırım hükümetin önceliğinin yeni Anayasa olduğunu açıkça dile getirmişti.

 

'Vitrin düzenlemesi’

 

"Siyasi risk analizi şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli, Şimşek'in yeniden kabinede yer almasını "Atamalar aslına bakılırsa vitrin düzenlemesi ve yatırımcılara güven sağlama amaçlı. Ancak Şimşek'in yeni bir reform programını hayata geçirme şansı çok düşük. Kritik kararlar Cumhurbaşkanı ve çevresi tarafından alınacaktır" diyor.

"Merkez Bankası'nın faiz indirimi de reform yanlısı ekonomi politikaları mesajını zayıflattı. Merkez Bankası Başkanlığını bir ay önce devralmış olan Murat Çetinkaya, TL'deki değer kaybı ve Fed'den yeni faiz artırımı beklentilerine karşın ikinci kez faiz indirimine gitti.

"Her ne kadar yatırımcılar Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında uyumlu bir çalışma ortamı olacağını düşünüp rahatlasa da orta vadede siyasi belirsizliklerin azalması beklenmiyor.

"Rabobank analisti Piotr Matys, bu yıl içerisinde bir erken seçim olasılığının hâlâ masada olduğunu hatırlatıyor."

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