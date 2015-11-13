Financial Times: Avrupalı liderler Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk yardımı kabul etti

Financial Times gazetesi, göçmen krizini masaya yatırmak için Malta'nın başkenti Valetta'da bir araya gelen Avrupalı liderlerin, Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk yardımda bulunmayı kabul ettiğini yazdı.

Haberde şu ifadeler var: "Türkiye'de mülteci kamplarının kurulmasında kullanılacak paraya ek olarak, AB yetkilileri, Türk vatandaşlarına AB vizesi ve Türkiye'nin AB üyelik görüşmelerinin canlandırılması dâhil, bir anlaşma imzalanmasını beklediklerini söyledi."

"Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya akınını sınırlandıracağı, taraflara karşılıklı yarar sağlayacak bir ilişkinin mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıntıların nihai şeklinin Kasım sonu veya Aralık başında düzenlenecek zirvede verilmesi planlanıyor. Avrupa Komisyonu üyelerine, 3 milyar euro'luk yardımın 2,5 milyar euro'sunu, gayri safi milli gelirlerinden doğrudan Türkiye'ye ödemeleri önerisinde bulundu. Yardımın geri kalan 500 milyon euro'luk kısmı da AB bütçesinden tamamlanacak. Bu da, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sırasıyla 410 milyon euro, 386 milyon euro ve 534 milyon euro ödemeleri anlamına geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye'yi yardıma ikna etmeye çalışırken 'siyasi bir bedel ödemek zorunda kaldığı' savını reddediyor. Göçmen krizini ele alış biçimiyle parti içinden de giderek tepki çeken Merkel, 'Bu açıkça yeni bir durum' dedi.

Financial Times'ın haberine göre Valletta zirvesinde AB liderleri ayrıca, göç veren Afrika'ya da yoksullukla mücadele için 1,8 milyar euro'luk fon ayırma kararı aldı.

Guardian gazetesinin internet sitesi de, İngiltere dışında henüz hiçbir AB ülkesinin Türkiye'ye yardım konusunda payına düşeni ödeme sözü vermediğini yazıyor.

Haberde ayrıca, AB liderlerinin gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir zirvede bir araya gelebileceği belirtiliyor.