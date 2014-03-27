Financial Times: Ankara'yı şiddet korkusu sardı

Financial Times gazetesi, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde Ankara'yı şiddet korkusunun sardığını yazıyor. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek'le CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş arasındaki mücadelenin Türkiye'nin siyasi yönünü belirleyeceği belirtilen haberde özetle şöyle deniyor:

"Melih Gökçek'in Pazar günkü seçimleri kazanabilmek için Ankara'ya vadettiği projeler arasında içinde 70 metre boyunda dinozor maketi olan Avrupa'nın en büyük tema parkı, toplu taşıma sistemini güçlendirmek için toplam 23 kilometre teleferik ve İstanbul Boğazı'na rakip olacak 11 kilometrelik bir kanal da bulunuyor. "

"Ama bu mega projelerini hayata geçirebilmek için beşinci kez bu göreve seçilip seçilemeyeceği belli değil. Türkiye yerel seçimler için sandığa giderken Ankara, en hararetli mücadelenin yaşandığı, muhtemel suikast girişimi uyarılarının yapıldığı bir yer oldu. Buradaki seçim Türkiye'nin siyasi yönü açısından da önemli. Kamuoyu yoklamaları üç büyük şehir arasında Melih Gökçek'in beş milyon nüfuslu kentinin en başa baş mücadelenin yaşanacağı yer olacağına işaret ediyor."

'Gökçek kazanırsa Erdoğan rahatlar'

İstanbul'da AKP'nin İzmir'de de laiklerin güçlü olduğunu belirten gazete, Ankara için ikisinin de geçerli olduğunu, laik Türk cumhuriyetinin başkenti olmakla övünen şehrin dindar Anadolu'nun merkezinde yer aldığını kaydediyor:

"Eğer Melih Gökçek, kenti AKP adına tutmaya devam edebilirse, yerel seçimleri iktidarı için zımni bir referandum olarak sunan ve İslamcı müttefikleriyle girdiği savaş ve yolsuzluk skandalını savuşturmaya çalışan Erdoğan rahatlayacak. Diğer taraftan, belediye başkanı 20 yıllık yönetiminden sonra yenilgiye uğrarsa, bu sonuç, İslami kökenli partinin 10 yıllık istikrarlı ilerleyişi sonrasında siyasi havanın değiştiğine işaret edecek."

Financial Times, "seçimlerde Erdoğan için oylama yapılmayacak olsa bile, Başbakan'ın televizyonlarda yayımlanan mitingleriyle, seçim arabalarından çalınan ve sık sık adının geçtiği şarkılarla ve rakiplerinin gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarıyla kampanyaya damgasını vurduğunu belirterek, kaybedilecek çok şeyin olduğu seçimlerde gerginliğin belirgin şekilde arttığına" dikkat çekiyor.

CHP'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde Ankara'ya 100 silahlı provokatörün getirildiği yolunda bilgi aldığını belirterek "Bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandığı, sandıkların açılması ve sayılması sırasında kargaşa yaratılarak seçimlerin sabote edileceği bilgisi ulaştırıldı" dediğini aktarıyor.

Gazete Gökçek'in de bir gün önce Yavaş ve diğer muhalefet mensuplarının suikast girişimine hedef olabileceklerini söyleyerek Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemek isteyen güçlerin varlığından söz ettiğini hatırlatıyor.

Financial Times, "Geçen yıl bir BBC muhabirini İngilizler adına ajanlık yapmakla suçlayan Gökçek'in bu seferki sözleri, başa baş mücadelede korkuyu ve beklentileri yansıtıyor" diyor.

Gazete, Yavaş'ın çevresindekilerin Gökçek'in daha önceki büyük projelerinin sonuçsuz kaldığını söylediğini belirterek toplu taşıma sisteminin yetersiz olduğunu Ankara'nın uluslararası profilinin diğer başkentlerinin çok gerisinde olduğunu belirtiyor. Financial Times, Yavaş'ın bir röportajda "Bizim en büyük projemiz Melih Gökçek'ten kurtulmak" dediğini belirtiyor.