Financial Times: Ankara - Moskova yakınlaşması batıyı tedirgin etti

Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yapacak olmasına dikkat çekti ve Ankara-Moskova yakınlaşmasının Batı'yı tedirgin ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

FT'ye konuşan düşünce kuruluşu Carnegie Moskova Merkezi'nden Alexey Malashenko, "Türkiye ve Nato'daki müttefikleri arasındaki gerilim Rusya için son derece faydalı" yorumunu yaptı.

FT, Türkiye'nin, Rusya'nın Ankara'ya darbe girişimi sonrası verdiği destekten memnun olduğunu yazıyor ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçen hafta Tass haber ajansına, "Rusya Federasyonu'nun bu konuda açık ve net tavır almasını takdirle karşılıyoruz" açıklamasını yaptığını belirtti.

Gazete, Türkiye'nin darbe girişimi ardından yetkililerden gelen açıklamalar nedeniyle ABD'yi eleştirdiğini, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda da Washington'a tepki gösterdiğini hatırlatıyor.

'Türk yetkililer ABD'yle köprüleri atmayı amaçlamadıklarını söylüyor'

Gazeteye konuşan Moskova'daki bir Türk diplomat Türk-ABD ilişkileri konusunda şunları söylemiş:

"ABD'yle ilişkilerimiz son 50 yılın en kötü döneminde… Ve bu, Rusya'yı kesinlikle cazip bir seçenek haline getiriyor."

FT, Rus lider Putin'in Nato üyeleri arasındaki gerilimden memnun olduğunu yazıyor.

Gazete, Türk yetkililerin özelde, kamuoyu önündekinden farklı bir tonda konuştuğunu ve Rusya ile ilişkiyi geliştirirken ABD'yle köprüleri atmayı amaçlamadıklarını vurguladıklarını aktarıyor.

Türk ve Rus diplomatların, Türkiye'nin şimdi kamuoyunda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik eleştirileri yumuşatacağını beklediğini yazıyor gazete.

Bunun karşılığında ise Türkiye'nin, Putin'in Suriyeli Kürtlere desteğini azaltmayı kabul edeceğini umacağını belirtiyor.

FT, bununla birlikte, bölgesel konulardaki ortak çıkarlara rağmen iki ülkedeki yetkililerin, liderlerin toplantısının sonuçları tahmin etmede ihtiyatlı olduklarını da belirtiyor.

Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomat ise Erdoğan'ın Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu söylemiş ve eklemiş:

"Erdoğan Putin'e güvenemeyeceğini biliyor. Son üç yüzyılda kaç Türk-Rus savaşı yaşandı? Kaçını Türkler kazandı?"