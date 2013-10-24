Financial Times: Ağaçlar, bize Türkiye'nin geleceği hakkında ne anlatıyor?



Financial Times gazetesi muhabiri Daniel Dombey, Gezi Parkı ile başlayan protestoları "Ağaçlar bize Türkiye'nin geleceği hakkında ne anlatıyor" başlığı altında ele alıp farklı noktalara mercek tuttu.

“Ağaçlar, ya da bir başka ifadeyle, büyük kalkınma projelerinin kutuplaştırdığı siyaset, bir kez daha Türkiye 'nin gündeminde filizlendi" yorumunu yapan Dombey, bu durumu 5 nedene bağladı. CNN Türk'ten Metin Güneş imzası ile 5 maddelik başlık altında yayımlanan haber şöyle:

1- Erdoğan denkleme dini de dahil etti, ama tahmin ettiğiniz şekilde değil.

Başbakan kariyerini AK Parti 'nin İslam kökenli siyaseti üzerine inşa etti. O yüzden, salı günü milletvekillerine yaptığı konuşmada yollar medeniyet için o kadar önemlidir ki, sadece ağaçlar değil, hatta ibadethaneler bile yol açmalıdır. "Yolun üzerinde bir cami bile olsa, onu yıkar başka bir yere yaparız" dedi.

2- Küçük çaplı protestolar hala devam ediyor ve bunlar çevreyle ilgili endişelerden kaynaklanıyor.

Erdoğan, Ankara 'da belediyenin yapacağı bir yolu ormanlık üniversite kampüsünden geçirmesiyle ilgili planlara karşı yapılan gösterilerden söz ediyordu. Başbakan çevreci protestocuları "eşkiyalar" olarak görüyor ama herkes aynı görüşte değil.

AB'nin Türkiye'den ayrılmak üzere olan büyükelçisi Jaean-Maurice Ripert, son günlerde Ankara'da henüz yol projesiyle ilgili tartışmalar devam ederken yüzlerce ağacın kesilmesi ya da nakledilmesine "bazıları dersini almamış" sözleriyle tepki göstererek Türk hükümetinin baskıcı tutumları nedeniyle büyük ölçüde eleştirildiği Gezi'deki çatışmalara gönderme yaptı.

3- Gezi'nin geleceği hala belli değil

Başbakan'ın İstanbul'un merkezindeki Taksim Meydanı'na bitişik olan Gezi Parkı'na Osmanlı dönemi bir kışlayı yeniden inşa etme planları şimdilik beklemede, davanın sonucu bekleniyor. Aynı zamanda parkın kaderiyle ilgili bir referandum teklifinde de bulundu. Bu arada, Gezi'de belediyenin aşırı derecede ağaçlandırma yapması nedeniyle her zamankinden daha fazla ağaç var.

Ancak başta Gezi'nin hemen yanındaki caddenin bir bölümünün üzerinin betonla kaplanması olmak üzere, Erdoğan'ın Taksim bölgesiyle ilgili planlarının diğer bölümleri devam ediyor. Beton dökülmesinin üzerinden henüz aylar geçmiş olmasına karşın yüzeyde çatlaklar ve bazen suyla dolu çukurlar oluşmuş.

4- Şimdi tartışmaların odağında çok daha büyük projeler var

İngilizce yayın yapan Türk gazetesi Today's Zaman İstanbul yakınlarında Erdoğan'ın gözde projelerinden olan yeni Boğaz köprüsü inşaatı nedeniyle ne kadar ağacın yok edildiğini gösteren fotoğraflar yayınladı.

Aynı gazete, ağaçların yok edilmesi öyle büyük boyutlardaki yaban domuzlarının Asya tarafında yaşama alanı bulabilmek için Boğaz'a atlamak zorunda kaldıklarını yazdı.

Orman Bakanlığı'nın kendisi de bir başka büyük İstanbul projesi olan dev havalimanı nedeniyle 2.5 milyon ağacın nakledilmesi ya da kesilmesine yol açacağını tahmin ediyor.

5- Yine de, hükümet içinde birileri yeşilden söz ediyor

Devam etmekte olan altyapı projelerinin büyüklüğü karşısında kıvranan çevreciler aklını yitirebilir. Ama belki Ankara'da onların dilinden anlayacak biri vardır, bu ya bir küstahlıktır ya da en azından bu kişi çevrecilerin endişelerini bir yere kadar paylaşan biridir. Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen bir BM Forumu'nda konuşan bu şahıs Türkiye'de iki milyar fidan dikildiğini söyledi ve kalkınmanın yıkıcı yanları konusunda konuşarak, bir Kızılderili atasözünde alıntı yaptığı belirtildi:

"Tüm ağaçlar kesildiğinde, tüm hayvanlar avlandığında, tüm sular kirletildiğinde ve hava artık solunamaz hale geldiğinde, o zaman paranın yenmez olduğunu idrak edeceksiniz."

Söz konusu liderin adı mı?