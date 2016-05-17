Financal Times: Suriyeliler, Türkiye'de 4 bin civarında şirket açtı

Financial Times'ın "Suriyeliler krizi fırsata dönüştürüyor" başlığını taşıyan haberinde, Suriyeli göçmenlerin, Türkiye'de iş kurmanın diğer komşu ülkelere nazaran daha kolay olması sayesinde başarılı işletmeler kurabildiklerini yazıyor.

Haber, tatlı ustası olan bir Suriyeli göçmenin, Lübnan ve Mısır'daki başarısız iş kurma girişimlerinin ardından Türkiye'de 2 yıl içinde yanında 40 kişiyi çalıştırdığı bir işyeri sahibi haline gelmesinin hikayesiyle başlıyor.

Gazetede yer alan verilere göre, 2011'den bu yana Türkiye'de Suriyeliler ve Türk ortağı olan Suriyeliler tarafından açılan şirket sayısı 4 bin civarında.

Haberde görüşüne yer verilen Türkiye Ekonomik Araştırmalar Vakfı Direktörü Güven Sak, Suriyelilerin yaptıkları yatırımlarla Türkiye'de ekonomiye katkı sağladıklarını belirtiyor.

Başka ülkelere kayabilirler

Gazete, kredi değerlendirme kuruluşu Standard and Poor's raporunda da Suriyelilerin Türkiye ekonomisine yaptığı olumlu etkiden bahsedildiğini hatırlatıyor:

"Raporda Suriye'den yaşanan göç Türkiye için 'pozitif bir şok' olarak niteleniyor ve Türkiye'nin genç ve ekonomik olarak aktif nüfusuyla yatırımcıların daha çok ilgisini çekmeye başladığı belirtiliyor."

Ancak gazeteye göre Türkiye ekonomisinin bu derece büyük bir demografik değişiklikle başa çıkıp çıkamayacağı konusunda soru işaretleri var:

"Suriyelilerin birçoğu Türkçe konuşamıyor. Ülkede işsizlik zaten yüzde 11'lerde. Bazı Türk işçiler Suriyeli işçilerin fiyat kırmasından şikayetçi."

Haber Türkiye'nin Suriyelilerin oluşturduğu bu girişimci gücü uzun soluklu kılması gerektiği, çalışma izni ve vatandaşlık alma zorlukları karşısında Suriyeli girişimcilerin hala başka ülkelere kayabileceği değerlendirmesiyle son buluyor.