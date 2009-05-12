Finaller şehri İzmir



Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak 2008-2009 sezonu finaline ev sahipliği yapacak İzmir Atatürk Stadı'nda 6. kez kupa finali düzenlenecek.



Kupa finalistlerinden Beşiktaş, İzmir'de daha önce tek maç üzerinden oynanan 5 finalden 4'ünde yer alırken, 3'ünde kupayı kazanma başarısını gösterdi.



Fenerbahçe ise İzmir Atatürk Stadı'ndaki tek finalde kupaya uzanamadı. Bu arada, İzmir'de daha önce tek maç üzerinden yapılan 5 final maçından 4'ünde kupayı kazanan taraf uzatma bölümünde belli oldu. 47 yıllık Türkiye Kupası tarihinde bugünkü finalin oynanacağı İzmir'de daha önce yapılan tek maçlı finallerde alınan sonuçlar şöyle:



1983-84 Trabzonspor Beşiktaş2 - 0 (Uzatmada)

1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0

1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 (Uzatmada)

2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada)

2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor1 - 0 (Uzatmada)



