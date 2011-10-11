-Finaller İstanbul Park'ta yapılacak ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası'nın final yarışmaları hafta sonu İstanbul Park'ta yapılacak. Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı 16 Ekim pazar günü koşulacak. Şampiyonada yarışmalar 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C) ve 125 cc SP kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca şampiyonada 14 tur üzerinden koşulacak Federasyon Kupası ile Press Cup yarışmaları da yapılacak. Öte yandan, şampiyonaya yabancı yarışçılar da katılacak. İstanbul Park'ta yarışacak yabancı pilotlar ''en iyi tur zamanı'' için piste çıkacaklar.