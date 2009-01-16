Finalin adı belli oldu



Sezonun ilk Grand Slam'i öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor. Turnuvanın yapılacağı Avustralya'da devam eden Sidney Turnuvası'nda finalistler belli oldu. Serena Willıams'ı 6-3 6-1'lik setlerle mağlup eden Elena Dementieva, Dinara Safina'nın finaldeki rakibi oldu.







40 dereceye varan sıcaklık Sidney'de sezonun ilk Grand Slam'ine hazırlanan bayan raketlerin en büyük rakibiydi. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Serena Williams ile yarı finalde karşılaşan Elena Dementieva ise sıcaktan fazla etkilenmediğini ispatladı.



Bir hafta önce Auckland Classic'te set vermeden şampiyon olan Dementieva, ABD'li rakibi karşısında da rahattı. İlk seti 6-3 kazanan Dementieva, Williams'ın daha fazla basit hata yaptığı ikinci seti de 6-1 kazandı ve finale yükseldi.



Diğer yarı final mücadelesindeyse Dinara Safina, Ai Sugiyama'yı mağlup ederek finalde Dementieva'nın rakibi oldu.

