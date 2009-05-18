Finali Cantalejo yönetecek



Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü oynanacak UEFA Kupası Finali'ni yönecek hakemler belli oldu.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Luis Medina Cantalejo yönetecek. Cantalejo'nun yardımcılıklarını Jesus Calvo Guadamuro ve Roberto Diaz Perez Del Palomar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alfonso Perez Burrull.



Maçın hakem gözlemciliğini Rusya'dan Sergey Zuev, delegeliğini ise Avusturya Federasyonu'ndan Gerhard Kapl yapacak.





