Finale çıkan Arjantin'de kahraman kaleci Romero

Arjantin, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra gelen finali kutluyor. Arjantin basınının internet sayfalarında yer alan manşetlerde öne çıkarılan isim kaleci Sergio Romero.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, 'Clarin' gazetesi, 'Romero penaltıların kahramanı oldu: Arjantin, Almanya ile finalde' başlığını atarken, 'Arjantin tarihindeki beşinci Dünya Kupası finalini oynayacak. 1978 ve 1986'da kazandı, 1930 ve 1990'da kaybetti. 24 yıl sonra yeniden final' diye yazdı.

'El dia' gazetesi 'Arjantin, penaltılarda bir mekanik portakal yedi ve Dünya Kupası'nda finale çıktı. Romero kahraman oldu' ifadelerini kullandı. 'La Nacion' gazetesi de 'Tarihle yeni bir randevu' başlığı altında, 'Romero penaltıların kahramanı oldu ve Arjantin finalde. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynayacak milli takım, Almanya'ya karşı her şeyini koyarak zaferi arayacak' değerlendirmesinde bulundu.

'Pagina 12' gazetesi 'Acı çektik ve ulaştık' başlığını atıp, 'Çok eşit ve taktik yanı çok ağırlıklı olan bir maçta Arjantin ve Hollanda birbirine üstünlük kuramadı ve penaltılara gidildi. Romero iki penaltı kurtardı, Maxi Rodriguez sonunu getirdi. Robben'ın golünü önleyen Mascherano büyük bir maç çıkardı. Şimdi pazar günü Maracana'da Almanya'ya karşı' diye yazdı.

'Cronica' gazetesi ise 1990 yılındaki Dünya Kupası'nda Arjantin'in kalesinde olan Sergio Goycochea'ya atfen Romero için 'Yeni Goyco' başlığını kullandı. Buenos Aires kentinin gazetesi 'Eğlenin gençler. Arjantin, Hollanda'dan çok daha iyiydi ve penaltılara gitmeden kazanmaya layıktı. Penaltılar ise daha güzeldi, hepsi golünü attı. Şimdi finali kutla' ifadelerini öne çıkardı.

Televizyon yorumculuğu yapan Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona da 'Almanya dört yıl öncesinden çok farklı. İyi oynuyor, tek bir pas hatası bile yapmıyor. İyi ayakları var' değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, maç sonrası Arjantin televizyonuna konuşan Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Alejandro Sabella, Almanya'ya karşı oynayacakları final maçı için 'Size söz veriyoruz her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanabilmek için yüzde 100'ü vereceğiz' dedi.

Alçak gönüllük ve çalışmayla buraya geldiklerini dile getiren Sabella, 'Çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok zor bir maç oldu. Kapalıydı. Uzatmalarda kazanabilirdik ama bu bir Dünya Kupası maçı, normal' diye konuştu.