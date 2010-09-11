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Spor

Finale bir adım kaldı!

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale gelene kadar maç kaybetmeyen 12 Dev Adam, bu kez Sırbistan karşısında...

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı bugün yaşanacak. Rakip tanımayan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı da geçerek finale yükselmek ve tarih yazmak istiyor. Bu dev heyecan NTV ve HD-en ekranlarında olacak. 

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale gelene kadar maç kaybetmeyen 12 Dev Adam, bu kez Sırbistan karşısında.



Çeyrek finalde Slovenya'yı farklı geçen Dev'ler bu maçı da kazanarak tüm Türkiye'yi sokaklara dökmek istiyor. Otoritelerin mutlak favori olarak gösterdiği Türkiye, finale çıkarak tarih yazmak istiyor. Bu muhteşem maçın heyecanı NTV ve HD-en ekranlarında saat 21.30'da yaşanacak.  

Günün diğer yarı final mücadelesinde ise Turnuva'nın en büyük favorilerinden Amerika, Litvanya karşısında final biletini almaya çalışacak. Bu maçta 19.00'dan itibaren NTV Spor ekranlarında olacak.

Klasman maçında da İspanya ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Dünya 5.'sini belirleyecek maç saat 15.00'te NTV Spor ekranlarından yayınlanacak.


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