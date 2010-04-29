Finalde Bayern'in rakibi İnter oldu

T24-

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Karşılaşmaya Barcelona takımı hızlı başladı. Konuk ekip ise ilk maçta aldıkları 3-1'lik skor avantajını korumaya çalıştı. Mücadelenin 28. dakikasında Inter'den Motta 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra kendi sahasından çıkmakta zorlanan konuk ekip karşısında Barcelona oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Mücadelenin ilk bölümü adeta tek kale maç şeklinde geçerken tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Barcelona aradığı golü bir türlü bulamadı ve maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçın ikinci yarısında hakemin düdüğüyle birlikte Barcelona gol için İnter kalesine yüklenmeye başladı. İlk yarıda olduğu gibi İnter oyunu kendi sahasında kabul etti. Nou Camp'ta kendi seyircisi önünde final biletini almak isteyen Barcelona ise tüm yıldızlarıyla rakip yarı saha içinde gol kovaladı.Mücadelenin 62. dakikasında ev sahibi takımda İbrahimovic'in yerine Bojan oyuna dahil oldu.Guardiola'nın bu hamlesi karşısında Jose Mourinho 66. dakikada Sneijder'i oyundan alarak Muntari'yi sahaya sürdü.Barcelona aradığı golü 84. dakikada Pique'in ayağından buldu. Ancak bu gol final için ev sahibi takıma yetmedi.Maçın 85. dakikasında İnter'de Eto'o'nun yerine Julio Cesar oyuna dahil oldu.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Barcelona sahadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen kupaya veda eden taraf oldu.İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Mourinho'nun öğrencileri finalde Bayern Münih ile mücadele edecek.Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 3-1 yendiği Barcelona'ya konuk olan FC Inter, sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen, skor avantajıyla 38 yıl aradan sonra finale çıkmayı başardı.İspanya'nın Barcelona takımı ile İtalya'nın FC Inter takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması için Nou Camp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 98 bin futbolsever takip etti.Karşılaşma sonrası FC Inter taraftarlarının Milano'nun ünlü Duomo meydanında finale çıkma başarısını kutladıkları bildirildi.FC Inter, 38 yıl önce oynadığı son final karşılaşmasında, Hollanda'nın Ajax takımına kaybetmişti. FC Inter, daha önce bu kupayı 1964 ve 1965 yıllarında olmak üzere üst üste iki kez kazanmıştı.Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde final, 22 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Başkenti Madrid'deki Santiago Barnebeu Stadı'nda Almanya'nın Bayern Münih takımı ile İtalya'nın FC Inter takımları arasında oynanacak. 81 bin kişilik Santiago Barnebeu Stadı, aynı zamanda İspanyol devi Real Madrid'in sahası. (aa)