-FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında oynanacak play-off final serisinin maç programı belli oldu. Ezeli rakiplerin 26 yıl sonra karşı karşıya geleceği final serisinde ilk karşılaşma normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 0-0 eşitlikle başlayacak ve 4 galibiyete ulaşacak takımın 2010-2011 sezonu şampiyonu olacağı play-off final serisinin maç programı şöyle: 4 Haziran Cumartesi: 19.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 6 Haziran Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 9 Haziran Perşembe: 20.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) 11 Haziran Cumartesi: 19.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) Gerekirse: 14 Haziran Salı: 20.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 17 Haziran Cuma: 20.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) 19 Haziran Pazar: 19.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) -BİLETLER SATIŞA ÇIKTI- Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak serinin ilk maçının biletleri tüm Biletix gişeleri ve www.biletix.com'dan satışa sunuldu. Ezeli rakipleri 26 yıl sonra finalde buluşturan serinin ilk maçının bilet fiyatları 5, 30 ve 40 lira olarak belirlendi.