Final serisinde ilk gülen Fenerbahçe: 85-87

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe'ye 85-87 mağlup oldu.



Basketbolda 50. sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirdi elde etti.

Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Anadolu Efes'ten Heurtel olurken, Fenerbahçe'de Udoh 18 ve Ali Muhammed 17 sayı üretti.

Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride ikinci karşılaşma, 5 Haziran Pazar günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.