T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Final' sanıkları Adana'da

Konya'da düzenlenen ve "Final" adı verilen operasyon kapsamında gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu 30 ki

20 Kasım 2008 02:00

Konya'da düzenlenen ve "Final" adı verilen operasyon kapsamında gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, savcılık sorgusu için Adana'ya getirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından Adana'ya sevk edilen zanlılar, Adana Adliyesi'ne geldi.
Aralarında SÜ Rektörü Prof. Okudan, SÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Baş Müdürü A.A.Ç, SÜ Kültür Spor Daire Başkanı Ü.D, Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı A.S, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İ.G, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı M.P, "adli yargıyı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla suçlanan SÜ Hukuk Fakültesi ceza hukuku profesörlerinden M.A'nın da bulunduğu zanlıların Cumhuriyet Savcılığı'nca sorgulanmasına
başlandı.
Devletin yüklü miktarda zarara uğratıldığı, ihalelere bilerek göz yumdukları öne sürülen şüphelilerin, "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüte üye olmak" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gibi suçlardan adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Konya ile birlikte 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan 34 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Dr. R.S, sağlık sorunu nedeniyle serbest bırakılmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24