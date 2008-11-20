'Final' sanıkları Adana'da

Konya'da düzenlenen ve "Final" adı verilen operasyon kapsamında gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, savcılık sorgusu için Adana'ya getirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından Adana'ya sevk edilen zanlılar, Adana Adliyesi'ne geldi.

Aralarında SÜ Rektörü Prof. Okudan, SÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Baş Müdürü A.A.Ç, SÜ Kültür Spor Daire Başkanı Ü.D, Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı A.S, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İ.G, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı M.P, "adli yargıyı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla suçlanan SÜ Hukuk Fakültesi ceza hukuku profesörlerinden M.A'nın da bulunduğu zanlıların Cumhuriyet Savcılığı'nca sorgulanmasına

başlandı.

Devletin yüklü miktarda zarara uğratıldığı, ihalelere bilerek göz yumdukları öne sürülen şüphelilerin, "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüte üye olmak" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gibi suçlardan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Konya ile birlikte 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan 34 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Dr. R.S, sağlık sorunu nedeniyle serbest bırakılmıştı.