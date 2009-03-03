Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, son haftalarda takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Çocuklar için yayın yapan bir televizyon kanalının Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlediği "En Sevilen Ünlüler" ödül törenine katılan Arda, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda takım olarak çok istekli oynadıklarını ifade ederek, "İyi hareket ediyoruz, pozisyonumuza sadık kalıyoruz. Bunun sonucunda son iki maçımızda istediğimiz skora ulaştık. Umarım bundan sonra her şey istediğimiz gibi devam eder, UEFA Kupası ve ligde sonuna kadar gideriz" diye konuştu.



Arda, "Bu hafta yapacağımız Bursaspor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanırsak önümüze daha rahat bakacağız" dedi.



"UEFA KUPASI'NDA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"



Arda Turan, UEFA Kupası'nda final oynamak istediklerini söyledi.



UEFA Kupası 4. turunda Almanya'nın Hamburg takımı ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç futbolcu, "Hamburg iyi bir rakip, ama biz UEFA Kupası'nda final oynamak istiyoruz. Finali istiyorsanız, önünüze gelen bütün rakipleri geçmek zorundasınız. Hamburg'u geçmek için bütün gücümüzü kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'da çok önemli oyuncuların, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldığı hatırlatılarak yöneltilen soruya Arda, "Sağlamlarla devam etmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Futbolun içinde bunlar var. Galatasaray takımı sahaya 11 kişi çıkıyorsa, sorun yoktur. Takımda beraberlik var. Bütün maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.



Takımlarının savunmasında bir sorun olmadığını ifade eden Arda, "Galatasaray, takım savunmasında birlikte hareket ediyor. Hata yapıyorsak, hep beraber yapıyoruz. Kazanıyorsak da hep beraber kazanıyoruz" dedi.



TRANSFER KONUSU



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, altyapıdan yetişen bir futbolcuyu satabileceklerini açıklamasıyla ilgili görüşleri sorulan Arda, şunları kaydetti:



"Galatasaray Kulübü başkanının söylediği lafın üstüne bizim yorum yapmaya hakkımız yok. Başkanımız ne dediyse doğrudur. Ne karar verdiyse, biz onu yapmak zorundayız. Öyle bir şey varsa da menajerim ve kulübüm konuyu görüşür. Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Benim işim Galatasaray formasını layığıyla taşımak. Ben de bunu yapmak için uğraşıyorum."



"BÜLENT HOCA KULÜBEYE ÇOK YAKIŞIYOR"



Arda Turan, yeni teknik direktörleri Bülent Korkmaz'dan övgüyle söz etti.



Korkmaz'ın, Galatasaray'da uzun süre görev yapmasını istediğini belirten Arda, "Bülent Hoca kulübeye çok yakışıyor. Önce kaptanlığımızı, sonra ağabeyiliğimizi, şimdi de hocalığımızı yapıyor. Bu, ona çok yakışıyor. İyi niyetim ve iyi dileklerim hep onun yanında. Nasıl Alex Ferguson, Arsene Wenger kulüplerinde uzun süre görev yapıyorsa, ben de Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'da uzun süre görev yapmasını istiyorum. Agresifliğini takıma iyi yansıtıyor, kazanmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in de katıldığı ödül töreninde, en sevilen futbolcu seçilen Arda, ödülünü dizi-film oyuncusu Oktay Kaynarca'nın elinden aldı. Fatih Terim de en sevilen dizi-film oyuncusu seçilen Oktay Kaynarca'nın ödülünü verdi.



Törende ayrıca, birçok dizi-film oyuncusu ve şarkıcıya da ödülleri verildi.

