Final öncesi Şenol Güneş ve Hamza Hamzaoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşılaşacak Bursaspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Güneş, sözleşmesinin bitmesi ile maçların devam ediyor olmasının ortaya çıkardığı sakıncalara yakınarak "İşinizi seviyorsanız, düzgün yapıyorsanız bu paraya mutlaka dönüşür. Ama parayla bu değeri satın alamazsınız" dedi.

Yarın akşam saat 20.30'da Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaşacak Bursaspor ve Galatasaray teknik direktörleri ile kaptanları maçla ilgili değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Çelik Palas Otel'deki toplantıda Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile kaptanlar Ozan İpek ve Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

‘Galatasaray hak ederek şampiyon’

Galatasaray'ın verdiği emeğin karşılığı olarak şampiyon olduğunu dile getiren Güneş, sarı kırmızılıları tebrik ederek, "Biz lige Galatasaray resmi maçı ile başladık şimdi Galatasaray resmi maçıyla bitiriyoruz. Biri ligde biri kupada oldu. Gelecek sezonda Süper Kupa'da iki takım karşılaşacak. Ben öncelikle futbolun barış kardeşlik, sevgi saygı duygularını ortaya çıkartarak, en güzel duyguları ön plana çıkartacak bir maç diliyorum yarına. Biz oyuncularımıza yeteneklerinizi, aklınızı kullanın, bize ne getirirse makbulümüzdür. Biz emek verdik ama ligde düşündüğümüz yerin altında kaldık. Keyif aldık, keyif verdik ama sonuç olarak biraz keyfimizi kaybettik. Sonuç olarak Türkiye Kupası maçı yapacağız. Galatasaray da bunu istiyor, biz de istiyoruz. Sahamızdaki maçın güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi.

Güneş, "Galatasaray kaliteli oyucuları var, kaliteli hocası var, büyük bir camianın büyük bir takımı ile oynayacağız. Bursaspor da şampiyonluk görmüş, büyük bir camia. Fair Play duygusunun ön planda olduğu, çünkü tribünler ikiye bölünecek, hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum. Galatasaray bir kupa aldı, emeklerinin karşılığı olarak, biz henüz kupa alamadık. Yarın akşam bunu almak isteyeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

‘Parayla satın alamazsınız’

Güneş, sözleşmesinin bitmesi ile ilgili bir soru üzerine, sözleşme bitmesine rağmen maçların devam ediyor olmasının ortaya çıkardığı sakıncalara dikkat çekerek Federasyonunun bu konuda düzenleme yapmasının yararlı olacağı yorumunu yaptı.

Güneş, "Bir iş yapıyorsunuz para alıyorsunuz, kurallar var ama futbol o değil. Önemli olan keyfi. Oyuncu ne para kazanırsa kasansın keyif almak ister. Benim 3 haziranda maçım var, 31'inde bitti diyemez dememeli. Diyen bu mesleği yapamaz. Tarihe hiç bakmıyorum o yüzden. Siz işinizi doğru yaparsanız bir değer ediyorsunuz, bu değer para olur. Ama parayla bu değeri satın alamazsınız. Türk futbolunu en çok baltalayan şey bu ödemeler dengesidir." şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Selçuk İnan'ı öven Güneş, "Selçuk benim öğrencimdi. Hamza da benden küçük. Çok büyük emekler verdi. Emek veren insanların başarılı olmasından gurur duyuyorum." diye konuştu.

‘Defansın göbeği ile ilgili kararımız yok’

Güneş, defansta eksiklerinin olduğu, nasıl bir kurdu ile maça çıkacakları yönündeki bir soruya, şu karşılığı verdi: "Bizim defans ve orta bölümde biraz sıkıntımız oldu. Civelli'nin sıkıntıları var. Defansın göbeği ile ilgili bir kararımız yok. Zaten kadro ile ilgili de kararımız yok. 18'i de yapmadık, 11'i de yapmadık. Kadro ile ilgili şuan için yorum yapmam zor."

‘Gelen herkes misafirimiz’

Bursaspor taraftarlarına da seslenen Güneş, "Ben taraftarlarımıza sesleniyorum. Yarın ki maça federasyon başkanı da yönetimler de gelebilir. Sezonu güzel kapatmak istiyoruz. Saha dolacak. Fair play içinde takımlarını desteklesinler. Gelenler misafirlerimizdir. Herkesin eğleneceği, futbola katkı yapacağı bir ortam sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Ozan İpek: Tek dileğimiz,

halkımıza kupayı hediye etmek

Bursaspor'un kaptanı Ozan İpek ise maçla ilgili şunları dile getirdi: "Öncelikle Hamza hocayı ve Selçuk ağabeyi şampiyonluk nedeniyle kutluyorum. Bizim için yarın ki maçın önemi çok faklı. Sezon başından beri bunun için çok uğraştık. Hocamız, taraftarımız çok istedi. Yeni stadımızda oynamak isterdik ama yetişmedi. Yine kendi stadımızda oynayacağız. Ligde son maç bizi biraz üzdü ama ligde çok iyi futbol oynayan, futbolumuz ile zevk verdik Şenol hocamızla birlikte, yensek de yenilsek de zevk verdik. Yarın ki maç çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Biz de büyük bir takımız. Biz de şampiyonluk gördük, kupa gördük. Yarın için dek dileğimiz bütün halkımıza bu kupayı armağan etmek. Takım içinde sezon başından beri Şenol hocada kupayı çok istiyoruz. Bizim tek hedefimiz burada finale çıkmaktı. Bunu başardık. Ama daha yarısındayız. Şuan konuşacak hiçbir şey yok, tek hedefimiz yarın o kupanın bizim olması."

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şunları söyledi:

"Hem Şenol hocamız hem oyuncularını bu seneki ortaya koydukları iyi futboldan ve zevkli mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Türkiye Kupası'nı görüyorsunuz her iki takım da çok istiyor. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz diyebiliriz. İki takımda mücadeleyi ve iyi futbolu ön planda tutan takımlarız. Yarın da sadece futbol oynamaya çalışan ve kazanmaya çalışan iki takım olacak. Mecburen bunlardan biri kazanacak ve birisi kaybedecek. Her şeyden önce futbolun kazanmasını ümit ediyorum. Her iki takımın da kendi takımını destekleyeceği, hak edenin kazandığı güzel bir maç olsun diliyorum, her iki takımada başarılar diliyorum."

‘Motivasyonumuz devam ediyor’

Hamza Hamzaoğlu, bir gazetecinin, sözleşmelerinin bittiğini hatırlatması üzerine, "Bir şey düşünmedik bu güne kadar. Biz hala takımımızın başarısı için devam ediyoruz. Sözleşmemiz bitmiş ya da bitmesi önemli değil. Motivasyonumuz devam ediyor, hatta eskisinden daha iyi devam ediyor. Bir sıkıntı yok." diye konuştu.

‘Nasıl böyle bir gaflete düştüm,

iki gündür uyuyamıyorum’

Bir gazetecinin, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, "Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ile görüşme fırsatı buldunuz mu?" sorusuna, Hamza Hamzaoğlu, şu karşılığı verdi: "Yönetim kurulu olarak birlikte aldıkları bir karar vardı. Bu çok doğal bir şey. Ama biz onları da orada çağırıp onore etmek vardı, en azından benim de aklımda o vardı. Fakat oradaki atmosfere bir an kendimizi kaptırdık. Takım tur atmaya başladı, aklıma geldiğinde ben kenara koştum, Selçuk'u da aldım hatta. Kenarda duruyorlar; 'alalım birlikte fotoğraf çektirelim' dedim. Ama onlar orada epey bekledikten sonra yukarı çıkmışlar galiba. Ben üzüldüm. Onlar açısından bir sıkıntı yok. Biz kendi adımıza üzüldük. Ben kendi adıma üzüldüm. Nasıl orada öyle bir gaflete düştüm de unuttum. Herkes unutabilir ama ben unutamam. Hala kendimi eleştiriyorum. İki gündür neredeyse uyuyamıyorum. Onlar 'bir sıkıntı yok' diye beni teskin ediyorlar ama ben hala büyük üzüntü duyuyorum."

Kalede kim olacak?

Bir soru üzerine, Chedjou'nun iyileştiğini, yarınki maçta ihtiyaç halinde kullanacağını söyleyen Hamzaoğlu, kalede ise Sinan'a görev vereceğini ifade etti.

Hamzaoğlu, "Yarın kalede Sinan olacak. Muslera bizim için önemli bir değer ama eksik olan hiçbir şeyimizde hayıflanmadık. Ama Sinan da Muslera kadar olmasa da görevini yapacaktır. Hem Sinan ve Eray, sezon başından beri bunu için hazırlandılar. İkisine de güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Hamzaoğlu, "İki takımda finale kalmayı başardılar. Amacına ulaştılar, kazandılar. Yarın bu kazanımların coşkusunu yaşama günü. İnşallah yarın iki takım taraftarları da bu coşkuyu yaşarlar. İnşallah hak edenin kazandığı, kazananın da hak edeni tebrik ettiği bir maç olsun." dedi.

Selçuk: Düne kadar

şampiyonluk sarhoşluğu içindeydik

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ise şu değerlendirmede bulundu: "Yaşamış olduğumuz çok önemli bir şampiyonluktan sonra ikinci büyük kupayı da almak hedefimiz sezon başından beri vardı. Çok zor maç olacağın biliyoruz. Bursaspor'un ne kadar güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Tabi bizim hedefimiz farklı. Bu sezon iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluk kutlamalını bile yarıda kestik. İnşallah o kupayı da alır gideriz. Rehavet olmaması için hocamız elinden geleni yaptı. Dürüst olmak gerekirse, şampiyonluğun verdiği bir mutluluk, sarhoşluk düne kadar devam ediyordu. Düne itibariyle konsantre olmaya başladık. Sadece ben değil bütün takım arkadaşlarım iki kupayla bitirmek istiyor. Bütün takım bunun farksında. O kadar güzel bir maç olacak ki ben bunun garantisini veriyorum. Çünkü iki takımda çok iyi futbol oynuyor. Herkes bunun tadını çıkarsın ve iyi olan kazansın."

‘Sinan'a da Eray'a da güveniyoruz’

Selçuk, yarın ki maçta Muslera'nın olmayacak oluşuyla ilgili ise "Muslera çok iyi bir kaleci ama biz bir takımız. Burada biz takım olarak Sinan'a da Eray'a da güveniyoruz. Çok iyi kalecilerimiz var. Muslera'nın yokluğu bir alışkanlık olarak bir eksiklik olacağını düşünüyorum ama kalite olarak bir eksiklik olmayacaktır. Hocamız Eray ya da Sinan'ı artık hangisini oynatırsa." şeklinde konuştu.

‘Şenol hocayla bu kupayı kaldırdım,

Hamza hoca ile de kaldırmak isterim’

Bir gazetecinin, "Her iki hoca ile çalıştın, yarın için sen hangi hocayı taktiksel anlamda önde görürsün?" sorusuna şu cevabı verdi: "Şenol Hocam ile bu kapıyı kaldırdım ama Hamza Hocamla bunu kaldırmadım. İnşallah Hamza hocamla da kaldırmak nasip olur. İkisini de o kadar seviyorum ki, onları değerlendirmek haddim değil. Onların kalitesini sizler de biliyorsunuz. Şenol Hocamın buralara gelmemde emeği çok büyük. Hamza Hocamla da daha önce çalıştık. İlk maçında o vardı. Hamza hocam kişilik açısından hemen hemen Şenol Hocamın aynısı. Onun yolunda."