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Spor

Final maçında porno skandalı!

Yılın en önemli spor karşılaşmaları arasında yeralan Super Bowl'a kitlenen izleyiciler inanılmaz bir olayla karşılaştı.

04 Şubat 2009 02:00



Yılın en önemli spor karşılaşmaları arasında yeralan Super Bowl'a kitlenen izleyiciler inanılmaz bir olayla karşılaştı.

ABD'de yılın en önemli spor karşılaşmaları arasında yeralan Super Bowl finali, bu yıl da 'porno skandalı'na sahne oldu.

2004 yılındaki final karşılaşmasının devre arasında düzenlenen konserde pop şarkıcısı Justin Timberlake'in kendisine eşlik eden şarkıcı Janet Jackson'ın bir göğsünü açması, hafızalardan silinmemişken bu kez de yerel bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında yaşanan bir aksaklık nedeniyle izleyicilere 30 saniye boyunca porno film izlettirildi.

Pittsburgh Steelers'ın rakipleri Arizona Cardinals'ı 27-23 yendiği final karşılaşmasının başlamasından sadece birkaç dakika sonra Arizona, Tuscon'da yayın yapan KVOA televizyon kanalında canlı yayın kesilerek yerine ünlü porno yıldızı Jenna Jameson'nın rol aldığı bir film gösterilmeye başlandı.

Seyircilerin yoğun tepkisine neden olan karışıklığın, canlı yayını kendilerine aktaran Comcast adlı kablolu yayın firmasından kaynaklandığını açıklayan KVOA kanalı yetkilileri, böyle bir olayın nasıl olup da yaşandığının anlaşılması için araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

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