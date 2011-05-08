Final Four 2012 İstanbul'da yapılacak

T24 -



2011-2012 sezonunda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası sahibini İstanbul'da bulacak.





Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yaptığı yoğun girişimler sonucu önemli bir organizasyon daha Türkiye'ye kazandırıldı.





TBF'den alınan bilgiye göre, İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde bugün oynanacak final ve üçüncülük maçları öncesinde, gelecek yıl Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir İstanbul olarak açıklandı. Buna göre, THY Avrupa Ligi'nin 2011-2012 sezonu şampiyonu Türkiye'de belirlenecek.





Son dönemde düzenlediği üst düzey uluslararası organizasyonlar, ulusal liglerde sağlanan kalite ve marka değeri yükselişi ve gerek kulüpler, gerekse milli takımlar düzeyinde elde ettiği sportif ve organizasyonel başarılarla dünyanın sayılı basketbol ülkeleri arasında yer edinen Türkiye, bu gelişme ile Avrupa'nın en saygın ve en önemli basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapma hakkını elde etti.





TBF ve Avrupa Ligi yönetimi arasındaki son iki haftadır devam eden ve İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Avrupa Kupası Dörtlü Finali sırasında başlayan yoğun toplantı trafiği, son 3 günde Barcelona'da hız kazanırken, bu toplantı ve görüşmeler TBF heyetinin başarısıyla sonuçlanarak bir uluslararası basketbol organizasyonu daha Türkiye'ye kazandırıldı.







Resmi olarak açıklandı





Türkiye, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yaparken, 2014 Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği hakkını da geçtiğimiz günlerde kazanmıştı. Bu paralelde, TBF'nin ana sponsorları arasında yer alan ve Avrupa Ligi'nin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları ile TBF'nin ulaşım ve konaklama alanındaki çözüm ortağı DETUR'un da katılımlarıyla Avrupa Ligi yönetimiyle Barcelona'da bir araya gelen TBF yetkilileri, hedefe ulaşarak 2012 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni İstanbul'a kazandırmayı başardı.





Barcelona'da bugün oynanacak maçlar öncesinde düzenlenen ve TBF Başkanı Turgay Demirel, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, DETUR Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Avrupa Ligi Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu'nun da yer aldığı basın toplantısı ve imza törenine, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı ve Dış İlişkiler Direktörü Emir Turam da katılırken, toplantıda 2012 Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonuna Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı resmi olarak açıklandı.





2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazanacak Avrupa'nın en iyi dört takımının sahne alacağı 2012 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonu, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



