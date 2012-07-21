Final Dershanleri LYS'de 4 birinci çıkardı

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) Final Dergi Dershaneleri’nin İstanbul’da Beşiktaş ve Kadıköy, İzmir ve Niğde şubelerinde öğrenim gören dört öğrenci birinci oldu.

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından Final’in Maslak’taki Yönetim Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı.

Final Dergisi Dershanesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, öğrencileri, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Geçen yılı aşan bu başarıdan dolayı mutluyuz. Aslında bu oldukça zor bir yarış. 1 milyon 800 bin kişinin içerisinde ligi önde göğüslemek 1 – 2 soruya bağlı. Yani Türkiye birinciliği için binlerce kişi zirveye yaklaşıyor. Ancak dikkatli olan, kaygısını kontrol edebilen öğrenciler 1. olabiliyor. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum.” dedi.



İhsan Can Argon: (TS – 1, TS – 2 Türkiye 1.si)

(GS Lisesi Mezunu – Beşiktaş Final’de Sınava Hazırlandı)

“Birinci olduğumu sabah arkadaşlarım arayıp söyledi. Yazlıkta yalnızdım ve çok sevindim hemen ailemle görüştüm. Başarımı düzenli çalışmama borçluyum. Bence sınav hazırlığı sürecinde bir öğrencinin yapması gereken ilk şey ‘kendi eksiğini bilmesi’, ‘Neden ders çalıştığının farkına varması’ ve çalışmalarını buna göre planlaması. Bu planın kağıtta olması şart değil, yeter ki insanın kafasında kendine uygun bir çalışma planı olsun. Ben YGS’de 500. oldum ama yılmadım, umudumu kaybetmedim. LYS’de o farkı kapatabileceğime inandım, inancımı yitirmedim. Ben EA öğrencisiyim, son bir ay matematikte iyi olduğumu fark edip sözele yöneldim. EA alanında da 7. oldum. Galatasaray Üniversitesi’nde Hukuk okumak istiyorum.”



Rengim Ayhan Öztürk: ( DİL – 2, DİL – 3 Türkiye 1.si)

(GS Lisesi Mezunu – İstanbul Kadıköy Final’de sınava hazırlandı)

“Dün gece İhsan’la çok geç saate kadar internet üzerinden sohbet ettik. İkimiz de sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorduk. Sabah arkadaşlar aradı, derece yaptığımı onlardan öğrendim. Derece beklemiyordum demeyeceğim, YGS de de 4. Olmuştum, onun getirdiği rahatlıkla bu sınavda da iyi bir sonuç alacağımı düşünüyordum. Düzenli bir çalışma programım yoktu ama öğretmenlerimle birlikte eksik olduğum alanlara göre özel bir program hazırladık. Bazı günlerde aralıksız çalıştım bazı günler hiç çalışmadım ama o programı tamamladım. Eksiklerimi biliyordum çünkü, kendime göre çalıştım. Emeğimin karşılığını aldım, mutluyum. Mühendislik okumak istiyorum ama hangi üniversite olacağına karar vermedim henüz. Bogaziçi ya da Koç olabilir.” dedi.



Tamer Taşkıran – (MF -2, MF – 3 1. Si) (Niğde Final öğrencisi)

“4 yıldır düzenli bir şekilde sınava hazırlandım. Çok sakin bir çalışma yürüttüm. Kendimi ne çok sıktım ne de çok boş bıraktım. Eksiklerime göre hazırladığım programa uydum. Çocukluğumdan beri herkes çok meraklı olduğumu söyler. Her şeyi merak ettim ve öğrenmeye çalıştım. Bu duygu çok işime yaradı. Kendime güveniyordum ve soğukkanlı davrandım. Sanırım bu başarının sırrı bu.’