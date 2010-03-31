Final 3 saat sürecek

T24 - Son sezonu yayınlanmakta olan efsane dizi Lost'un finali üç saat sürecek.



İlk saatte filmden ayrı olarak gizemin hikayesine yer verilecek. Kalan iki saat ise dizinin finali niteliğini taşıyacak.



Advertisin Age'in raporuna göre ABC, kült olan dizisi Lost'un son bölümünde turnayı gözünden vurmayı planlıyor. Daha önce ortalama 213 bin dolara satılan 30 saniyelik reklam, dizinin final bölümünde 900 bin dolara satılacak.



18-49 yaş demografik grubunun en çok izlediği dizi olan Lost'un her bölümü ortalama 12.02 milyon kişi tarafından izleniyor.



Daha önce Everybody Loves Raymond'un final bölümü için 30 saniyelik reklam 1.3 milyon dolardan satılmıştı. Friends7in 2004'teki finalinde ise fiyatlar 1,5 ila 2.3 milyon dolar arasında değişiyordu









