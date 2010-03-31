T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Final 3 saat sürecek

Son sezonu yayınlanmakta olan efsane dizi Lost'un finali üç saat sürecek.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Son sezonu yayınlanmakta olan efsane dizi Lost'un finali üç saat sürecek.

İlk saatte filmden ayrı olarak gizemin hikayesine yer verilecek. Kalan iki saat ise dizinin finali niteliğini taşıyacak.

Advertisin Age'in raporuna göre ABC, kült olan dizisi Lost'un son bölümünde turnayı gözünden vurmayı planlıyor. Daha önce ortalama 213 bin dolara satılan 30 saniyelik reklam, dizinin final bölümünde 900 bin dolara satılacak.

18-49 yaş demografik grubunun en çok izlediği dizi olan Lost'un her bölümü ortalama 12.02 milyon kişi tarafından izleniyor.

Daha önce Everybody Loves Raymond'un final bölümü için 30 saniyelik reklam 1.3 milyon dolardan satılmıştı. Friends7in 2004'teki finalinde ise fiyatlar 1,5 ila 2.3 milyon dolar arasında değişiyordu




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24