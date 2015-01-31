Filyos'ta kaybolan 4 yaşındaki Muhammed 2 gündür bulunamadı

Filyos Çayı'na uçan otomobilde ölen öğretmen 31 yaşındaki Ökkeş ve 30 yaşındaki Serpil Şimşek çiftinin çayda kaybolan çocukları 4 yaşındaki Muhammet Emin Şimşek'i aramalar sürüyor.

DHA’da yer alan habere göre, Karabük’ün Yenice İlçesi’nde, Filyos Çayı’na uçan otomobilde ölen öğretmen 31 yaşındaki Ökkeş ve 30 yaşındaki Serpil Şimşek çiftinin çayda kaybolan çocukları 4 yaşındaki Muhammet Emin Şimşek’i aramalar sürüyor. Önceki gün Zonguldak-Karabük yolunun Yenice Ören Köyü Mevkii’nde meydana gelen kazada, Ökkeş Şimşek yönetimindeki otomobil, virajı geçtikten sonra kontrolden çıkarak Filyos Çayı’na uçtu. Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu Fen ve Teknoloji öğretmeni Ökkeş Şimşek ile eşi Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Ana Sınıfı öğretmeni Serpil Şimşek’in cesetleri sudan çıkarılan otomobilde bulundu. Anne ve babasının rahatsızlanması nedeniyle Karabük’e hastaneye götürmek istedikleri Muhammet Emin ise çayda sürüklenerek kayboldu.

Muhammet Emin’i çayda arama çalışmaları sürüyor. Bugün, Ankara’dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama Timi’nden 10, Karabük AFAD’dan 3, Zonguldak AFAD’dan 4, Zonguldak Deniz Polisi’nden de 3 olmak üzere toplam 20 dalgıç çayda arama yaptı. 1 sonar cihazı ve 3 botla yapılan aramalarda, kaza yeri ve 1 kilometrelik alanda kıyılardaki oyuklar ve dip bölgeler kontrol edildi. Yapılan aramalarda Muhammet Emin’e ulaşılamadı.