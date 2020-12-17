Filyasyon ekipleri anlatıyor: Bir günde 30 kişiyle ilgileniyoruz; yemeğe genelde yetişemiyoruz, tuvalete gitmemek için günü su içmeden geçiriyoruz

Ankara’da ağustos ayından bu yana görev yapan bir filyasyon ekibi çalışanı, yaşadıklarını anlattı. Koruyucu ekipmanlarda dönem dönem sıkıntı yaşadıklarını, kendilerine bazen ürün takip sisteminde onaylı olmayan ürünlerden verdiklerini o zaman da kendi getirdikleri maskeleri kullandıklarını anlatan ekip üyesi, çoğunlukla yolda oldukları için yemeğe yetişemediklerini, bu sebeple evden getirdikleri sandviçleri tükettiklerini söyledi. Öte yandan tuvalete gitmenin bile sorun olduğunu söyleyen çalışan, “Tuvalete gitmemek için çoğu zaman günü hiç su içmeden geçiriyoruz. Çünkü ya sürekli yoldayız ya da hastaların evindeyiz” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, salgının başlarında büyük sorunlar yaşadıklarını belirten çalışan, “Ekip sayısının artmasıyla yoğunluğumuz azaldı ama vaka sayılarında bir azalma yok. Ankara’da günlük neredeyse 1500-2 bin vaka olduğunu görebiliyoruz” diye konuştu.

Koruyucu ekipmanların da sıkıntılı olduğunu kaydeden çalışan, “Verilen N95 düzeyindeki maskeler bazen ürün takip sisteminde onaylı olmayan ürünlerden oluyor. Ben bir süredir kendi aldığım maskeleri kullanıyorum. Bana verilen maskeleri de yedek olarak tutuyorum. Çünkü test yaparken hastalar yüzümüze öksürüyor ve arada bir bariyer yok. Bazen maskenin yedeği için ‘Yere düştü, ipi koptu’ diye açıklamalar yapmanız gerekiyor. Yedek malzeme, maske almak için bile strese girebiliyorsunuz” dedi.

En büyük beklentilerinin koronavirüsün meslek hastalığı sayılması olduğunu belirten çalışan, izinleri ve ek ödemeleri konusunda verilen sözlerin de tutulmasını istedi.