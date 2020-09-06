Filyasyon ekibindeki doktor denetimden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Bursa'da fabrika denetiminden çıkışta TIR’la filyasyon ekininin aracı kaza yaptı. Kazada doktor Adil Özgür yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Özgür, 4 Eylül Cuma günü Koronavirüs denetimleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen filyasyon ekibiyle fabrikada bulunuyordu. Fabrikada bazı işçilerin Koronavirüs’e yakalandığı için evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Akçalar bölgesindeki fabrikada denetimlerin tamamlanmasının ardından Hasanağa Mahallesi’nde bulunan fabrikanın diğer şubesine gitmek üzere filyasyon ekibi araçlarına bindi. İnsan kaynakları müdürünün aracına binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Dr. Özgür bu sırada dönüş yapmakta olan TIR ile filyasyon ekibinin aracı arasında sıkıştı.

1960 yılında İran’ın Serab şehrinde doğan ve Kanada vatandaşı olan Dr. Adil Özgür, 1997’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu. Eşi ve çocukları Kanada’da yaşayan Dr. Özgür’ün cenazesi defnedilmek üzere Kanada’ya gönderildi.