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Kültür-Sanat

Filozof neden matematikçi olur?

"Logicomix: Gerçeğin Destansı Bir Arayışı" adlı kitap, matematiği çizgi roman haline getirdi.

13 Ekim 2009 03:00

Matematik çizgi roman oldu. Hatta Ama-zon’da satış rekorları kırıyor. “Logicomix: An Epic Search for Truth” (Logicomix: Gerçeğin Destansı Bir Arayışı) adlı kitap bilgisayarın henüz icat edilmediği bir dönemde matematiksel aklın deliliğe karşı savaşını anlatıyor.

Kitabın baş karakteri, 20’nci yüzyılın en büyük filozoflarından İngiliz Bertrand Russell. Kitapta, Russell’ın deliliğin pençesine düşmemek için kendisini matematiğe adaması anlatılıyor.

300 sayfalık roman boyunca Russell, düşünürler, matematik devleri, iki eşi ve arkadaşının eşi ile ilgili gizli duygularını matematiksel mantık temelinde anlatıyor.

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