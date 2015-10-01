Filmmor: Eleştirileri kabul ediyor, kabul edilemez iddialar için kadınlara açık hesap verme mekanizması örgütlüyoruz

Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor), örgütlenme içerisinde görev alan ve ayrılma kararı alan 14 kadının “Filmmor’dan neden ayrıldık?” başlığıyla kaleme aldığı metinde dile getirdikleri eleştirilere yanıt verdi. Yapının feminist yöntemlerle işlemediği eleştirisinin de yer aldığı metne dair, Filmmor yönetimi, “Yaşadığımız ve yaşattığımız hayal kırıklıkları için de üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Yönetim, "tartışmasız kabul ettiklerini" belirttikleri eleştirilere dair muhataplara "iç diyalog" çağrısı yaparken açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"Eleştiriyi aşan kabul edilemez suçlama ve ithamlara dair ise beyanı esas alarak aksini ispatlama yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, tarih ve yeri sizlerle de paylaşacağımız, tüm kadın kamuoyuna açık bir hesap verme mekanizması örgütlemeye başlıyoruz."

Filmmor’da büyük ayrılık, işte gerekçeler...

Filmmor’un Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Merhaba,



"Dün birçok e-posta grubu ile paylaşılan ve medyaya taşınan filmmor’dan ayrılanların beyanları ile ilgili bu açıklamayı sizlerle paylaşmak zorunda kaldığımız için üzgünüz. Yaşadığımız ve yaşattığımız hayal kırıklıkları için de üzgünüz.



"Yapamadıklarımızın hayal kırıklığını taşıdığımız tüm kadınlarla üzüntümüzü ve başka bir dünya için başka bir ilişki, başka bir dil, başka bir örgütlenme umudumuzu koruduğumuzu ve bu yoldaki çabamızı sürdüreceğimizi paylaşmak istiyoruz. Ancak görünen o ki, karşı olduğumuz her şeyle mücadele ederken aynı zamanda ve daha yoğun bir enerjiyle kendimizdeki yansımalarla, kırgınlıklarla ve kalan alışkanlıklarla mücadele etmeli ve muhakkak daha önce deneyimlemediğimiz, öğrenemediğimiz başka bir ilişki, işleyiş, hukuk ve kurumsallaşma modeli geliştirebilmeliyiz.



"2015 Şubat ayında bambaşka saiklerle ayrılan üç arkadaşımızla karşılıklı eleştiri, özeleştiri ve diyalog mekanizmaları kuramamanın, öfke ve kırgınlığın belirlediği ve bu öfke ve kırgınlıkla örgütlenen bir süreç sonucunda bu beyanla karşılaştığımız sürecin tüm sorumluluğunu üstlenerek, bu hayal kırıklıklarını gidermenin yollarını hep birlikte aramaya ihtiyaç duyuyoruz.



"- Hissedilen ve öfke yaratan tüm eleştirileri tartışmasız kabul ediyor; bunları gidermenin, tekrarlamamanın, bunlarla yüzleşmenin, hâlleşmenin yollarını birlikte bulmak üzere muhataplarıyla bir iç diyalog süreci başlatmaya çağıyoruz.



"- Eleştiriyi aşan kabul edilemez suçlama ve ithamlara dair ise beyanı esas alarak aksini ispatlama yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, tarih ve yeri sizlerle de paylaşacağımız, tüm kadın kamuoyuna açık bir hesap verme mekanizması örgütlemeye başlıyoruz.



"Bu buluşmada, başka bir pratik inşa edebilme umut ve çabasında bizlerle olmanız dileğiyle..."