Filmlere taş çıkartan bir dram

Eskişehir'de 5 ay önce tartıştığı 2 arkadaşı tarafından öldürülen 18 yaşındaki gencin, ağabeyinin 7 yıl önce intihar ettiği, babasının kalp krizi sonucu 4 ay önce öldüğü, boşanan annesinin birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü için cezaevinde olduğu, 7 yaşındaki kardeşinin de bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı.



16 Kasım 2008'de babası Levent Özbek (47) tarafından jandarmaya kayıp ilanı verilen ve 21 Aralıkta cesedi bulunan Serdar Özbek'in, 15 Kasım 2008'de küfür etme meselesi yüzünden tartıştığı T.V. ile arkadaşı V.K. tarafından önce bıçakla öldürüldüğü, ardından kısmen yakılıp Kravdan köyü yakınlarındaki bir tepede toprağa gömüldüğü belirlendi.



Jandarmanın aydınlattığı cinayetin ardından, Özbek ailesinin dramı da ortaya çıktı.



Annesi Zeliha Özbek'ten (41) 2003 yılında boşanan babası Levent Özbek ile birlikte yaşayan maktul Serdar Özbek'in 1988 doğumlu ağabeyi Selim Özbek'in, 2002 yılında intihar ettiği bildirildi.



Annesi cezaevinde



Serdar Özbek'in içkili restoranlarda garsonluk yapan annesi Zeliha Alkan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ruhi K'yı 1 Ekim 2006'da bıçakla öldürdüğü için tutuklandığı belirlendi. 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeliha Alkan'ın, geçen yıl kendisi gibi cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiyle evlendiği öğrenildi.



Öte yandan, Levent Özbek, kayıp ilanı verdiği oğlu Serdar Özbek'in başına geleni öğrenemeden 13 Aralık 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Özbek ailesinin en ufak bireyi 7 yaşındaki Sercan Özbek'in de Levent Özbek'in ölümünün ardından bir aileye evlatlık verildiği belirtildi.

