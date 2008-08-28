Filmin adını siz koyun

1947 yılında Adana'da doğan Ali Özgentürk, filmleriyle ulusal ve uluslararası başarılara imza atan bir yönetmen olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi felsefe ve sosyoloji bölümü mezunu olan Özgentürk, 1974 yılında kamera asistanı olarak başladığı sinema da adını duyurarak birçok ödülün sahibi oldu. Daha sonra çektiği " At " ( 1981 ), " Bekçi " ( 1985 ), " Su Da Yanar " ( 1987 ), " Çıplak " ( 1993 ), " Mektup " ( 1997 ) adlı filmleriyle de ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı.



Özgentürk şimdi ise çektiği yeni filmi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Başrollerini Özgü Namal ve Begüm Birgören’in oynadığı bu filmin adını seyirciler belirleyecek. Sadece ‘hurriyet.com.tr’ okurlarının karar vereceği isim; hürriyet’in internet sitesinde oylama sonucunda belirlenecek.

