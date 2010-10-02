-FİLMİ YÖNETMENİYLE İZLEYECEKLER ANTALYA (A.A) - 02.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ''Yıldızlı Gösterimler'' başlığı altında düzenlenecek gösterimlerle sinemaseverler, bazı filmleri yönetmeniyle birlikte seyredecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın organize edeceği 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde düzenlenecek ''Yıldızlı Gösterimler'' etkinliklerine, usta yönetmen Emir Kusturica, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Bahman Ghobadi ve Rusya'nın iki ünlü yönetmeni Fyodor Bondarchuk katılacak. Ayrıca, Rezo Gigineishvili, Heat filmi ile festivalde yer alacak. Ünlü Rus yönetmen Fyodor Bondarchuk, yapımcı Dmitry Rudovskiy, oyuncular, Agniya Ditkovskyte ve Julia Snigir, 11 Ekim'de Migros AVM Cinebonus sinemalarında gerçekleştirilecek olan ''9th Company'' filminin gösterimine katılacak. Ünlü oyuncu ve yönetmen 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali konuğu olarak Antalya'da ağırlanacak.