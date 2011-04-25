Filmi ters tuttu, böbreği tümör sandı

T24 - Kanserden ölen beş çocuk annesi Gülizar Durmaz’ı böbreğindeki kanser nedeniyle ameliyat eden doktor İ.N., talihsiz kadının sağlam böbreğini aldığı ortaya çıkınca açılan soruşturmada “Muhtemelen tomografi tetkikini ters tutunca sağdaki tümörü sol böbrek gibi değerlendirdim” diye ifade verdi.

Konya’da 2008 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Gülizar Durmaz’ın böbreğinde tümör tespit edilmesi ve ameliyatta yanlışlıkla sağlam böbreğinin alınmasının ortaya çıkması üzerine ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Durmaz ailesi ayrıca operasyonu gerçekleştiren doktor İ.N. hakkında da Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. İddialarla ilgili incelemeler devam ederken Gülizar Durmaz, 2009 yılında böbrekten akciğere sıçradığı belirtilen kanser nedeniyle yaşamını kaybetti. Bunun üzerine savcılık Durmaz’ın ölüm nedeninin yanlış böbreğin alınmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının ortaya çıkması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. 1. İhtisas Kurulu hazırladığı raporda, Gülizar Durmaz’ın ölümünün böbrek kanseri ve gelişen komplikasyonlar (kanser yayılması) sonucu meydana geldiği sonucuna vardı.

Yanlış böbreğin alınmasının tıbbi olarak uygun olmadığı ancak kanser hastalığının seyri ve tedavisini etkilemediği ifade edilen raporda, “Böbrek hücreli kanserlerde kemoterapinin tercih edilmeyip ‘imunoterapi’ (bağışıklık sistemlirni güçlendirici) tarzında tedaviler verildiği, bu tedavinin böbrek fonksiyonlarını etkilemediği göz önüne alındığında sağlam böbreğin alınmasının ölümde etkisinin olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur” açıklaması yer aldı.



Her türlü sıkıntıyı göze almış

Vatan'ın haberine göre, raporda operasyonu gerçekleştiren operatör doktor İ.N’nin ifadelerine yer verildi. Hakkında dava açılan İ.N, Gülizar Durmaz’ın kendisine başvurduğunda, başka bir hastanede yapılan tahlil ve çekilen filmlerinde sol böbreğinde tümör olduğunu, bu yüzden çok korktuğunu, bu dertten kendisini kurtarmasını istediğini iddia etti.

Hastanın sol böbreğinde tümör olduğunu söylemesi üzerine bütün dikkatini sol tarafa yönelttiğini öne süren İ.N, “Muhtemelen tomografi tetkikini ters tutmamdan dolayı sağdaki tümörü, sol böbrek tümörü gibi değerlendirdim. Hastanın psikolojisinin kötü olmasından dolayı üzüldüm ve biran önce hastayı kurtarmak amacıyla hemen yatışını sağladım. Hafta sonuna bırakmamak düşüncesiyle cuma günü 3 tane ameliyatım olmasına rağmen her türlü yorgunluğu ve sıkıntıyı göze alarak söz konusu hastayı da 4. olarak ameliyat listeme ekledim” dedi.



Sonuç temiz diye yakınlarına müjde vermiş

Ameliyat masasında, hastaya şikayetinin ne tarafta olduğuna dair soru sorduğunu dile getiren İ.N, hastanın kendisine sol böbreğinde rahatsızlığının bulunduğunu söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine hastanın sol böbreğini bir bütün olarak aldığını ve olduğu gibi patolojiye gönderdiğini anlatan İ.N, şöyle devam etti, “3 gün hastanede yatan hasta ve yakınları sol taraftan ameliyat olduklarını ya da sol böbreğin alındığını bilmelerine rağmen ‘neden’ diye sormadılar. Patolojik sonuç geldiğinde de aileyi arayarak sonucun temiz geldiğini ve korkmamalarını söyledim. Hasta yakını yaklaşık 45 gün sonra gelerek, başka bir hastanede hastaya ultrason yapıldığını ve sağ böbrekte tümöral oluşum olduğunu belirtmesi üzerine yapılan yanlışlığın farkına vardım.” Konya Cumhuriyet Savcılığı İ.N. hakkında iddianame hazırladığı bildirildi.



