Filmekimi, İstanbul'dan sonra Edirne, Bodrum, Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. Filmekimi İstanbul dışı gösterimleri yarın (5 Ekim 2017) başlıyor. Filmekimi, Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve İzmir'in yanısıra ve bu yıl ilk kez Bodrum’a da uğrayacak.

Toplam yedi şehirde yapılacak Filmekimi gösterimleri, İstanbul’un yanı sıra bu yıl 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir’de, 27-29 Ekim tarihlerinde de ilk defa Bodrum’da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi İstanbul dışı programı şöyle:

- 6-8 Ekim Edirne – Cinemarine Sinemaları Margi Outlet

- 13-15 Ekim Eskişehir – Cinemaximum Espark

- 13-17 Ekim Ankara – Ankara Büyülü Fener Kızılay

- 20-22 Ekim Diyarbakır – Cinemaximum Ceylan Karavil

- 20-24 Ekim İzmir - Cinemaximum Mavibahçe

- 27-29 Ekim Bodrum - Cinemaximum Midtown

10 Oscar adaylığı

16. Filmekimi programında, günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi "Jeanette"ten, Cannes’da "Lynne Ramsey"ye En İyi Senaryo ödülünü getiren "You Were Never Really Here"a, yine Cannes’dan dört ödülle dönen, Robin Campillo’nun yönettiği "Kalp Atışı Dakikada 120"den, rapçi bir kızı anlatan "Patti Cake$"e kadar merakla beklenen birçok film yer alıyor.

Filmekimi programında yer alan 10 filmin Oscar aday adaylığı açıklandı. Ayrıca, Onur Ünlü'nün son filmi "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı" Yok İstanbul prömiyerini, 2015’te ilk uzun metrajlı filmi "Baskın" ile sinemaseverleri korkutan Can Evrenol’un yeni filmi "Housewife" Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapacak.

Filmekimi’nde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bazı filmler için ek seanslar yapılacak:

- Köpekdişi ve The Lobster ile aklımızı alan Yorgos Lanthimos’un, suçluluk, vicdan ve öç alma kavramlarını tavizsiz bir sertlikle ele aldığı son filmi Kutsal Geyiğin Ölüm

- İsveç’in Oscar için aday adayı gösterdiği filmin yönetmeni Östlund’un “görselliği ve hikâyesiyle izleyiciyi kışkırtıp eğlendirecek zarif bir taşlama” olarak tanımladığı Kare

- Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev’in, boşanma arifesinde çocuklarını gözden çıkaran çiftin hikâyesini anlattığı filmi Sevgisiz

- Michael Haneke’nin işlevsiz aile, intikam, suçluluk ve bastırılmış duygular gibi temaları ele aldığı yeni filmi Mutlu Son

- Claire Denis’nin boşanmış, tek çocuklu bir kadının “gerçek” aşk arayışını ironik bir dille anlatan son filmi İçimdeki Güneş

- Cannes’da dört ödül birden kazanan 1990’ların başında, AIDS’in hiç durmadan can aldığı umutsuz günlerde, toplumdaki umursamazlığa, tahammülsüzlüğe ve ayrımcılığa karşı eylemlerini yükselten Act Up Paris örgütünü ve eylemcilerini anlatan Kalp Atışı Dakikada 120

- Müziklerini Radiohead gitaristi Jonny Greenwood’un yaptığı, özellikle usta yönetmenliği, klasik anlatımı reddeden yaratıcı kurgusu ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken, Lynne Ramsey imzalı You were never really here

- Cannes’da Diane Kruger’e En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran ve Almanya’nın bu yıl “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterdiği Paramparça

- Guillermo del Toro’nun Venedik’te Altın Aslan kazanan son filmi Aşkın Gücü

- Can Evrenol’un ikinci uzun metrajlı korku filmi Housewife

30 Eylül Cumartesi

Rexx Sineması

24.00 Aşkın Gücü

7 Ekim Cumartesi

Citys Nişantaşı

24.00 Housewife

9 Ekim Pazartesi

Atlas Sineması

19.00 Kutsal Geyiğin Ölümü

21.30 Kare

Beyoğlu Sineması

19.00 Sevgisiz

21.30 Mutlu Son

City’s Nişantaşı

19.00 İçimdeki Güneş

21.30 120 BPM

Rexx Sineması

19.00 You were never really here

21.30 Paramparça

Filmekimi kapanış konseri Salon İKSV’de

Filmekimi’nin 8 Ekim Pazar akşamı yapılacak kapanış konserinde rembetiko’dan klezmer’e, cazdan fusion’a uzanan bir yelpazeyi kat eden Cümbüş Cemaat Salon İKSV sahnesini devralacak. Akordeon, keman, klarinet, davullar, darbukalar, gitarların bir araya geldiği, genişçe Balkan müziği olarak tarif edilebilen, gamsız, kedersiz müzikleriyle Cümbüş Cemaat, Tony Gatlif’in son filmi Djam’de Melik Şah ile birlikte yer aldı. Film için Tony Gatlif’in yeni sözler yazdığı geleneksel rembetiko parçalarını birlikte seslendirdiler ve filmin 70. Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde bir de konser verdiler. Cümbüş Cemaat, Djam ile aynı günde Filmekimi izleyicisi için Melik Şah’ın da katılımıyla sahneye çıkacak.