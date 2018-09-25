Filmekimi biletleri 29 Eylül'de satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Filmekimi'nde gösterilecek olan 48 filmin biletleri, 29 Eylül Cumartesi günü satışa çıkacak.

Sinemaseverler biletleri, İstanbul'daki Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden veya Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden alabilecek.

TIKLAYIN I İşte Filmekimi'nde gösterilecek filmlerin tam listesi

Ankara ve İzmir’de bilet satışları 29 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları biletleri (11.00, 13.30, 16.00) 10 Türk Lirası'ndan (TL) alınabilecek.

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 25 TL, indirimli 15TL, tüm 21.30 seansları da 25 TL olacak.

Ankara ve İzmir’deki tüm seanslar tam 18 TL, öğrenci 15 TL olacak.

Lale Kart üyeleri için ön satış

Lale Kart üyeleri bu yıl da biletlerini %25'e varan indirimlerle öncelikli olarak alabilecekler. Lale Kart üyeleri için ön satış günleri Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için 25 Eylül’de, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için 26, 27 ve 28 Eylül.