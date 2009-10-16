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Kültür-Sanat

Filmekimi başlıyor

Sezonun en fazla beklenen filmlerine yer veren Filmekimi, bu akşam 19.00’da Emek Sineması’nda başlıyor.

16 Ekim 2009 03:00

Sezonun en fazla beklenen filmlerine yer veren, Woody Allen, Michael Haneke, Ken Loach, Michael Moore gibi ustaları ağırlayan Filmekimi bu akşam 19.00’da Emek Sineması’nda başlıyor.

İKSV tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Filmekimi, bugün saat 19.00’da Emek Sineması’nda başlıyor. 25 Ekim Pazar gününe kadar sürecek Filmekimi, bu yıl Beyoğlu Emek Sineması’nın yanı sıra 23, 24 ve 25 Ekim günlerinde Cinebonus Maçka G-mall Sineması’nda da izleyiciyle buluşacak.

Seyircilerin yoğun ilgisi üzerine bu yıl 9 güne uzatılan Filmekimi’nde, 2009 yılının önemli uluslararası festivallerinde ödüller alan, usta yönetmenlerin merakla beklenen 23 filmi yer alıyor.
Filmekimi’nde hafta içi gündüz seansları 3,50 TL, hafta içi 19.00 ve 21.30 seansları ile hafta sonu tüm seanslar 12 TL (tam) ve 8 TL (indirimli), gala biletleri ise 15 TL olarak belirlenen tek fiyattan satılıyor.

Bilet almak isteyip de bulamayan sinemaseverlere ufak bir hatırlatma; seans öncesi gişelerde teslim alınmayan davetiyeler satışa sunuluyor. Görmek isteyip de bilet bulamadığınız filmlerden önce Emek Sineması’na uğramakta fayda var.

Ek seanslara dikkat!

Filmekimi’nde en çok ilgi gören 'Aşkım', 'Kim Kiminle Nerede' ve 'Dönüşüm' filmlerine ek seans kondu.

AŞKIM/ CHÉRI (Stephen Frears) 16 Ekim Cuma, saat 19.00, Emek Sineması

KİM KİMİNLE NEREDE/ WHATEVER WORKS (Woody Allen) 16 Ekim Cuma, saat 21.30, Emek Sineması

DÖNÜŞÜM/ DON’T LOOK BACK (Marina de Van) 22 Ekim Perşembe, saat 21.30, Cinebonus G-mall Sineması

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