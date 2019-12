'Filmekimi' 17 Ekim'de başlıyor

Berlin, Toronto ve Cannes gibi büyük film festivallerinde örnek gösterilen filmler, bu yıl 8. kez düzenlenen Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.



İKSV tarafından düzenlenen ve bu yıl süresi iki gün uzatılan filmekimi, 17-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24 filmlik programda, günümüz sinemasının en önemli yönetmenlerinin yeni filmleri yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’lı Cannes Jürisi’nden Altın Palmiye kazanan “Beyaz Bant / The White Ribbon”da Michael Haneke, I. Dünya Savaşı öncesine Almanya’nın Protestan bir köyüne odaklanıyor. Haneke iktidar ilişkileri ve kötü niyet üzerinden, faşizmin kökenlerini sorguluyor.



Güney Kore sinemasının cevherlerinden Park Chan-wook’un yeni filmi “Kan Arzusu / Thirst”, şu sıralar pek revaçta olan vampirlerle ilgili. Steven Soderbergh’in, dört saatlik uzunluğu yüzünden vizyona çıkmakta zorlanan Che Guavera biyografisi “Che”; “Arjantin” ve “Gerilla” adlarındaki iki bölüm halinde gösteriliyor. Filmde, Arjantinli devrimciyi Benicio Del Toro, Che’yi canlandırıyor. Soderbergh’in Matt Damon’un başrolünde bulunduğu yepyeni casus filmi “İspiyoncu / The Informant” da izleyici karşısına çıkıyor. Coen Biraderler, anlaşılan yeni filmleri “Ciddi Bir Adam / A Serious Man”de bağımsız sıfatına sıkı sıkıya sarılıyorlar. Kendi çocukluklarından yola çıkarak, dibe vuran bir aileyi, mizahi bir dille konu alıyorlar.



Mizahtan söz açılmışken, Woody Allen’ın yuvası New York’ta çektiği ve başrolünü Seinfeld’in ortağı Larry David’e verdiği “Kim Kiminle Nerede / Whatever Works” de filmekimi’nin gözdelerinden. Politik meselelerine bir mola veren ve “Hayata Çalım At / Looking for Eric”le bir komedi çeken Ken Loach’un ilham kaynağı ‘Kral’ lakaplı futbolcu Eric Cantona...



Manchester United hayranı postacı Eric’in, canlanan posterden ona hayat dersleri veren Cantona’yla olan paslaşmaları, gösterildiği tüm festivallerde çok sevilmişti.



Michael Moore’un büyük yankı uyandıran belgeseli “Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi / Capitalism: A Love Story”nin yanı sıra Theo Angelopoulos (“Zamanın Tozu / The Dust of Time”), Costa Gavras (“Cennet Batıda / Eden is West”) yeni filmleriyle filmekimi’ndeler...



Biletleri 3 Ekim’de satışa sunulacak filmekimi’nde, hafta içi gündüz seansları 3,5 TL. Hafta içi 19.00 seansları ve hafta sonu tüm seanslar tam 12 TL, indirimli 8 TL. 21.30 seanslarında yapılacak filmekimi galaları ise 15 TL.