Filmdi, gerçek oldu!

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Gene Hindistan'da Suşil Kumar adlı gencin başına gelenler ise, bu filmin gerçek hayattaki yansıması gibi.Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olan Bihar'dan çıkıp gelen 27 yaşındaki Suşil Kumar, "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmanın Hindistan televizyonundaki versiyonunda 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan ilk Hintli oldu.Ülkenin doğusunda yer alan Bihar'da bilgisayar işletmecisi olarak çalışan Suşil'in erkek kardeşi Sudhir Kumar, "Kardeşim BBC'nin Hintçe servisini devamlı dinleyen birisidir. Bu kadar bilgili olmasını buna bağlıyorum" diyor.Aylık maaşı 150 dolar olan Suşil Kumar, yarışmaya katılmadan beş ay önce evlenmişti.Bilgi yarışmasındaki soruları teker teker doğru yanıtlayarak en büyük ödüle dek tırmanan genç adam, 1 milyon dolarlık çek eline verildiğinde "Rüyamda görsem inanmazdım" diyerek tepkisini dile getirdi."Slumdog Millionaire" filminde Hindistan'ın kenar mahallelerinden çıkan bir gencin aynı televizyon yarışmasında büyük ödülü alışı anlatılıyordu.2009 yılındaki Oscar töreninde sekiz farklı dalda ödüle layık görülerek geceye damgasını vuran "Slumdog Millionaire" dünya çapında hem eleştirmenlerden beğeni toplamış hem de gişelerde ticari başarı elde etmişti.Hindistan'da "Kaun Banega Krorepati" adlı altında yayınlanan popüler bilgi yarışması, Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan tarafından sunuluyor.