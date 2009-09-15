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'Filmde öpüşme sahnesi yoktu'

'Sizi Seviyorum' filminde yer alan Emre Altuğ, konuk olduğu televizyon programında filmde hiç öpüşme sahnesi olmadığını söyledi.

15 Eylül 2009 03:00

'Sizi Seviyorum' filminde yer alan Emre Altuğ, konuk olduğu televizyon programında filmde hiç öpüşme sahnesi olmadığını söyledi.

Saba Tümer'in CNNTURK' teki programına, 'Sizi Seviyorum' filminin oyuncuları Emre Altuğ, Zeynep Beşerler ve Birce Akalay konuk oldu.

Her sabah ayrı bir kadınla uyanan bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde, 10 kadınla aynı yatakta uyanan bir adamı oynayan Emre Altuğ, filmde hiç öpüşme sahnesi olmadığını belirtti.

Saba Tümer'in "Olsa mıydı?" şeklindeki sorusuna "Yoo hayır, ihtiyacı yoktu filmin" diyen Emre Altuğ, Birce Akalay ile son sahnede karakterler için 'Öpüşmeliler mi, öpüşmemeliler mi?' şeklinde konuştuklarını ancak yazıldığı şekliyle oynadıklarını belirtti.

Altuğ, böyle bir şeye hiç gerek kalmadığını ve ihtiyaç hissedilmesi durumunda profesyonel insanlar olarak bu tür bir sahneyi oynamaktan kaçmayacaklarını ifade etti.

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