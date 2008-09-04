Film setinde kavga

Cem Özer'in ortağı olduğu Usta adlı yapım şirketinin çektiği "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" filminin setinde kan döküldü. Çekimleri Antalya'da devam eden filmin yapımcısı Cem Özer ile başrol oyuncusu Şafak Sezer, önceki gün birbirine girdi.



Bilinmeyen bir nedenle tartışan ikilinin ağız dalaşı, çok geçmeden şiddet kullanılan bir kavgaya dönüştü. Daha önce "Maskeli Beşler Kıbrıs"ın çekimlerinde rol arkadaşı Peker Açıkalın ile kavga eden ve bir röportajında "Evet, kavgacı bir ruha sahibim" diyen Şafak Sezer, bu kavgada da kendine hakim olamadı. Masada duran kül tablasını Özer'in başına fırlatan oyuncu, sanatçıyı kanlar içinde bıraktı. Özer de bu harekete karşılık, elindeki cam şişeyle Şafak Sezer'in başına vurdu.



Set ekibinin güçlükle ayırdığı ikili, bu olayın duyulmaması için büyük bir hastaneye gitmek yerine, set yakınındaki polikliniğe giderek başlarındaki kesiklere dikiş attırdı.

