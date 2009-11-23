Film setinde kaçan boğalar dehşet saçtı

İspanya'nın güneyindeki Cadiz'de çekimleri devam eden ve başrollerini Tom Cruise ile Cameron Diaz'ın paylaştığı "Knight and Day" adlı filmin setinden kaçan boğalar 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililerin belirttiğine göre, filmde kullanılacak boğalardan yedisinin kaçması üzerine kısa süreli panik yaşanırken, yaralanan 2 kadının durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Gündüz vakti meydana gelen olayda kaçan boğaların Cadiz kentinin merkezine doğru girdiği ve daha sonra plaja doğru yönlendirilip durdurulduğu kaydedildi.

Boğaların nasıl kaçtıkları konusunda henüz net bir bilgi bulunmadığı belirtilirken, Cadiz'de yarın yapılacak çekimlerin durdurulduğu açıklandı.

Cadiz Belediyesi Sözcüsü İgnacio Romani, "Yapımcının, olayın nasıl meydana geldiğine dair açıklaması gelmeden ve vatandaşların güvenliği garanti edilmeden Cadiz'de çekimlere başlanmayacak" dedi.