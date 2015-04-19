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Kültür-Sanat

Film Mor Adana'da

13.'sü düzenlenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana'da başladı

19 Nisan 2015 01:34

"Kadınların Sineması, Kadınların Direnişi, Direnişin Sineması" temasıyla İstanbul’da başlayan ve büyük ses getiren 13. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla Adana’da gösterimlerine başladı. 

Cinsiyetçiliğin, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı bir dünya mottosuyla hayata geçirilen festival her yıl çalışmalarıyla büyük farkındalıklar yaratmaya devam ediyor. 

İstanbul, Denizli, Muğla (Bodrum), Diyarbakır, Adana ve İzmir'de düzenlenen festivalin bugün Adana'da gerçekleştirdiği film gösterimlerinden biri olan "Sevgili Rosa" büyük bir ilgi gördü. Festivalin yarınki gösterim programı ise şu şekilde:

12:00 Karalama / Örtünmenin Modası / #KaltakYürüyüşüNY / Ceset Dökmek Yasaktır / Tarçın Çiçeği

14:00 İslam ve Erkeklik

16:00 Mor Gemi

18:00 Külkedisi Değiliz

19:00 Söyleşi / Kapanış

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