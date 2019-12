Film Festivali bugün başlıyor

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, bugün akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.



Festival kapsamında 16 gün boyunca, 20 bölüm altında, 7 sinemada, 450 seansta, 200 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5. kez Akbank sponsorluğunda düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve 2010 Avrupa

Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen Uluslararası İstanbul Film Festivali, her yıl olduğu gibi ünlü konuklar, usta sinemacıların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, sinema dersleri ve partilerle 2 hafta sürecek.

Festivalin merkezi olan Akbank Sanat'ta atölye çalışmaları ve söyleşiler yapılacak. Akbank Sanat, festivale akredite tüm basın mensuplarına açık olan Festival Basın Merkezi olarak da hizmet verecek.

Akbank Sanat'ın katkılarıyla yayın hayatına geçen yıl başlayan festivalin online gazetesi olacak "www.festivalist.com" bu yıl da festivalin nabzını tutmaya devam edecek.



Festivalin gösterimleri Beyoğlu'nda Emek, Atlas, Beyoğlu, Yeni Rüya, Pera Müzesi Sineması ile Kadıköy'de Rexx sineması ve hafta sonları Nişantaşı CityLife Cinema olmak üzere toplam 7 sinemada gerçekleştirilecek.



Onur Ödülleri



Festival, yarın akşam Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Gecede "Sinema Onur Ödülleri" Türk sinemasına yıllar boyu emek veren eleştirmen, arşivci, yazar Agah Özgüç, oyuncu Hale Soygazi ve yönetmen Erdoğan Tokatlı'ya verilecek.



Polonya sinemasının saygın yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski'ye ise festivalin kapanış gecesi "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sunulacak.



Ödüller



Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Altın Lale" heyecanı bu yıl 2'ye katlanacak. Festivalin "Altın Lale" ödülü, bu yıldan itibaren Uluslararası Yarışma'nın yanı sıra Ulusal Yarışma kapsamında da verilecek.



Festivalin "UluslararasıYarışma"bölümünde "Altın Lale ödülü için12 film yarışacak. "Rumba", "Yaz Saati", "Şarkı Söylemenin Keyfi", "Bu Filmde Ben Varım", "Zift", "Utanç", "Bir Buçuk Oda", "Tony Manero", "Yabancılar", "Bulanık Sular" ve '$9.99" adlı filmlerin arasında .

uluslararası yarışmada Türkiye'yi "Süt" adlı filmiyle Semih Kaplanoğlu temsil

edecek.



Uluslararası Yarışma filmleri, "Altın Lale" ödülü için festivalin ikinci haftasında izleyicilerle uluslararası jürinin huzuruna çıkacak.

Festivalin yarışma dışı bölümünde ise oyuncu Ed Harris'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği "Kanun Benim" ile "Evlilik Sınavı" adlı filmler gösterilecek.



Uluslararası Altın Lale Yarışması jüri başkanlığını "Harry Nasıl Ağaç Oldu?", "Bir Kış Gecesi Rüyası" ve "İyimserler" filmleriyle tanınan Belgrad doğumlu Goran Paskaljevic yapacak.



Türk sineması bölümü



Festivalin, 2008-2009 sezonunda yapımı tamamlanan Türk filmlerinin bir araya geldiği "Türk Sineması" bölümünde, "Ulusal Yarışma", "Yarışma Dışı", "Yeni Türk Sineması" ve "Belgeseller" başlıkları altında 40'ı aşkın kurmaca ve belgesel film yer alacak.



"Ulusal Yarışma" kapsamında geçen yıllarda verilen "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine bu yıl "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Müzik" ödülleri de eklendi.



Festivalin "Ulusal Yarışma" bölümünde "Altın Lale" ödülü için 14 film yarışacak. Aydın Bulut'un "Başka Semtin Çocukları", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Uzak İhtimal", Murat Düzgünoğlu'nun "Hayatın Tuzu", Mehmet Bahadır Er ve Maryna Gorbach'ın "Kara Köpekler Havlarken", Reha Erdem'in "Hayat Var", Pelin Esmer'in "11'e 10 Kala", Selim Evci'nin "İki Çizgi", Semih Kaplanoğlu'nun "Süt", Erden Kıral'ın "Vicdan", Aslı Özge'nin "Köprüdekiler", Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü", Atalay Taşdiken'in "Mommo", Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandora'nın Kutusu" ve Ümit Ünal'ın "Gölgesizler" adlı filmleri ödül için jüri karşısına çıkacak.



Yarışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen"e 50 biner, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu"ya ise 10 biner lira ödül verecek.



Efes Pilsen, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Jürisi'nin Onat Kutlar anısına Ulusal Yarışma'ya katılan filmler arasından seçeceği filmin yönetmenine bir sonraki filminin yapımında kullanılmak üzere bir de para ödülü verecek.



İstanbul Film Festivali'nin "Türk Sineması" bölümünde Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun", Raşit Çelikezer'in "Gökten 3 Elma Düştü", Çağan Irmak'ın "Issız Adam" ve Cemal Şan'ın "Dilber'in Sekiz Günü" isimli filmleri ise "Yarışma Dışı" başlığı altında izleyicilerle buluşacak.



FACE ödülü için ‘Sonbahar’ da yarışacak



Avrupa Konseyi işbirliğiyle 2 yıl önce sadece Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında verilmeye başlayan Avrupa Konseyi Sinema Ödülü (FACE–Council of Europe Film Award), bu yıl da "Sinemada İnsan Hakları" bölümünde yer alan filmlerden birine verilecek.



FACE ödül heykelciği ve 10 bin avro para ödülü, festivalin 18 Nisanda yapılacak kapanış töreninde sahibine sunulacak.



"Sinema'da İnsan Hakları" bölümünde FACE ödülü için yarışacak 10 film arasında Türkiye'yi "Sonbahar" filmiyle Özcan Alper temsil edecek. Birleşmiş Milletler'in dünyada sefaletin sona erdirilmesi yolunda belirlediği 8 kalkınma hedefinin farklı yönetmenler gözünden işlendiği 8 kısa filmden oluşan "8" adlı film ise "Sinemada İnsan Hakları" bölümü kapsamında

"Yarışma Dışı" gösterilecek.



Radikal gazetesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Film Festivali'nde Ulusal ve Uluslararası Yarışma'da birer filme "Radikal Halk Ödülü" verecek. Ödülün verileceği 2 filmi, festival sinemalarında yer alan Radikal oy kutularına oylarını atacak festival izleyicileri belirleyecek.

Radikal Halk Ödülü'nü kazanan filmleri belirleyen izleyicilerden kura sonucunda belirlenen 2 kişi, uluslararası bir film festivalini izlemek üzerine yurt dışına gönderilecek.



Akbank galaları



İstanbul Film Festivali, sinemaseverleri festivalin ilk haftasında 21.30 seanslarında Emek Sineması'ndaki Akbank Galaları'nda ağırlayacak. Aksiyon sinemasının usta yönetmeni Kathryn Bigelow'un son filmi "Düşman Hattı", Kanadalı yönetmen Atom Egoyan'ın "Tapınma", yönetmen Christine Jeffs'in "Günışığı Temizleme Şirketi", İsveçli yönetmen Lukas Moodysson'un

"Mamut", Fransız sinemasının genç ustalarından François Ozon'un "Ricky", yönetmen Kari Skogland'ın "50 Ölü", Uli Edel'in Almanya tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birini konu eden eseri "Bir Terör Filmi", Paolo Sorrentino'nun İtalyan tarihine iz bırakan politikacılardan, tam 7 kez başbakanlık görevini üstlenen Giulio Andreotti'nin hayatının 40 yılını mercek altına aldığı "Il Divo", Gus Van Sant'ın son filmi "Milk" Akbank Galaları bölümünde izlenebilecek.



Türk filmleri yeniden



Festival, Başak Groupama ve Groupama Gan Sinema Vakfı işbirliğinde Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ederek gün ışığına çıkarmaya devam edecek.



Festival kapsamında 10 Nisan akşamı Emek Sineması'nda gerçekleştirilecek özel gösterimde, Ömer Lütfi Akad'ın 1949 tarihli filmi "Vurun Kahpeye" restore edilmiş kopyasıyla izleyici karşısına çıkacak. Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarlanan ve başrolünü Sezer Sezin'in oynadığı film, 1950'ler öncesi Türk sinemasının en başarılı Kurtuluş Savaşı filmi olarak anılıyor.



Festivalin bölümleri



Festivalin bu yılki yeni bölümlerinden "Aşk Olsun" kapsamında 8 film

izleyicilerle buluşacak.



Festivalde bu yıl adını gümüşün Latince isminden alan Arjantin sinemasına da özel bir bölüm ayrıldı. "Gümüş Ülke, Altın Sinema: Arjantin" başlıklı bölümde, festival izleyicilerini son yıllarda büyük çıkış yapan Arjantin sinemasında bir yolculuğa çıkaracak.



"Yıllara Meydan Okuyanlar" bölümünde ise sinemaseverler, 7 ustanın en son filmlerini izleme fırsatı bulacak. Bu bölümde Fransız yönetmen Bertrand Tavernier'nin son filmi "Sislerin İçinden", Polonya'nın en önemli yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski'nin "Anna İle Dört Gece", İsveçli Jan Troell'in "Ölümsüz Anlar", Terence Davies'in çektiği ilk belgesel "Zaman ve Şehre Dair" , yönetmen Claude Chabrol'un "Bellamy", yönetmen Manoel de Oliveira'nın "Sarışın Bir Kızın Tuhaflıkları", yönetmen Agnes Varda'nın "Agnes'in Plajları" filmleri izlenebilecek.



Festivalin, geleneksel "Dünya Festivallerinden" bölümünde usta

yönetmenlerin imzasını taşıyan 20 film, "Genç Ustalar" bölümünde ise sinema

dünyasına henüz adımını atmış olmasına rağmen geçen yıl kendilerinden çok

bahsettiren 11 başarılı genç yönetmenin filmi gösterilecek.



NTV Belgesel Kuşağı'nda bu yıl politikadan ekonomiye, sinemadan insan

haklarına, müzikten spora birbirinden ilginç konulara değinen 17 belgesel yer

alacak. NTV Belgesel Kuşağı filmleri, 6-12 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu

Sineması'nda izlenebilecek.



"Mayınlı Bölge"de bu yıl yine sınırları zorlayan sıra dışı 10 film yer

alırken, uyarıcı, çarpıcı, sarsıcı filmleri uykuya tercih edenlerin dört gözle

beklediği "Geceyarısı Çılgınlığı" izleyicilerin uykusunu kaçıracak 4 filmle

Cuma geceleri Beyoğlu, Cumartesi geceleri ise Atlas Sineması'nda saat 24.00'te

başlayacak.



Son 3 yıldır festival programında yer alan ve çocuklar kadar büyüklerin

de takipçisi olduğu "Çocuk Filmleri" bölümü bu yıl da devam edecek. "Parti

Tırtılları" ve "Büyülü Kitap" adlı filmler, festival boyunca hafta sonları

sabah seanslarında Atlas, Rexx ve Nişantaşı CityLife sinemalarında gösterilecek.

Filmlere Türkçe seslendirme de yapılacak.



Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin ilgiyle izlenen bölümlerinden

"Canlandırma Sineması", bu yıl müthiş çizim enerjisi, yapımını tek başına

üstlendiği filmleriyle bağımsız animasyon dünyasında bir marka olan dünyaca ünlü

sanatçı Bill Plympton'ı ağırlayacak. Bölüm kapsamında sanatçının 5 uzun metrajlı

canlandırma filmi gösterilecek.



Dünyaca ünlü birçok markanın reklam filmlerinden New York Times, Vogue,

Vanity Fair'deki illüstrasyonlara ve Rolling Stone dergilerindeki karikatürlere

kadar birçok işe imza atan Bill Plympton, festivalin konuğu olarak İstanbul'a da

gelecek ve 18 Nisan'da Akbank Sanat'ta sinema dersi verecek.



Ustalara saygı Raymond Depardon





İstanbul Film Festivali kapsamında fotoğrafçı, muhabir, sinemacı ve

dünyanın en iyi belgeselcilerinden Raymond Depardon'un 2008 yapımı son filmi

"Modern Hayat"ın da aralarında olduğu 8 filmi izleyicilerle buluşacak.

"Anılarına" bölümü, 100. doğum yılı kutlanan Elia Kazan, geçen yıl

hayatını kaybeden Amerikalı oyuncu Paul Newman, Mısırlı yönetmen Yusuf Şahin ve

Amerikalı yönetmen Sydney Pollack'ın anısına adandı.



İstanbul Film Festivali'nde, tiyatro ve sinemada yönetmenlik, senaryo

yazarlığı, roman yazarlığı gibi birçok alanda başarılarıyla tanınan Kayseri

doğumlu Amerikalı yönetmen Elia Kazan'ı 100. doğum yılında anacak. "Rıhtımlar

Üzerinde", "Cennetin Doğusu", "İhtiras Tramvayı", "Viva Zapata!",

"Amerika Amerika" gibi filmleriyle tanınan ve 2 kez "En İyi Yönetmen" dalında

Oscar alan Kazan'ın ünlü filmi "Viva Zapata!" festivalde gösterilecek.

Festivalin bu yılki kapanış filmi, bu yıl "Yabancı Dilde En İyi Film"

dalında Oscar ödülü alan "Gidişler" filmi olacak.

Yönetmen Yojiro Takita imzası taşıyan film, Japonya'nın kültür mirasına

ve dini inançlarına duygusal, çarpıcı, incelikli bir bakış sunuyor.