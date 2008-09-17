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Film aşkı gerçek oldu

Cengiz Küçükayvaz ile Züleyha Kayryağdı'nın sette başlayan ilişkileri aşka dönüştü

17 Eylül 2008 03:00

"Süper Ajan K9" filminde aynı amaca hizmet eden iki kötü karakteri canlandıran Cengiz Küçükayvaz ve Züleyha Karyağdı'nın sette başlayan ilişkileri aşka dönüştü. Filmin röportajlarına da beraber gitmeye özen gösteren çift, ilişkilerini gizlemiyor.

26 Eylül Cuma günü, 50’si Avrupa’da olmak üzere 246 kopya ile sinema severlerle buluşacak olan Süper Ajan K9’da 1.900 figüran rol aldı. Yaklaşık 2 milyon dolara mal olan ve görsel efektlerin de bolca kullanıldığı filmin başrollerini; Melih Ekener (Süper Ajan K9), Cengiz Küçükayvaz (Deşifre), Didem Erol (Ayşe Kosovalı) ve Züleyha Karyağdı (Zena) paylaşıyor.



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