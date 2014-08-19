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Çevre

Fillerin nesli 100 yılda tükenebilir!

Uzmanlar, fil avının sürmesi halinde 100 yıla kadar bu hayvanların neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu

19 Ağustos 2014 18:26

Afrika'da her yıl ölen fillerin sayısının, doğan fillerin sayısını geçtiği belirlendi.

ABD'deki Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre 2010 yılından bu yana kıtada yılda 35 bin fil öldürülüyor.

Uzmanlar, fil avının bu şekilde sürmesi halinde 100 yıla kadar bu hayvanların neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu.

Araştırmayla ilgili bulgular, PNAS dergisinde yayımlandı. Araştırmaya öncülük eden George Wittemyer, "Kıtada fil toplumunun dokusunu mahvediyoruz ve nesillerini tüketiyoruz" dedi.

Son yıllarda fildişi ticareti önemli oranda arttı. Fildişinin kilosu binlerce dolardan satılıyor.

Fildişine Asya'dan talebin hızla arttığı belirtiliyor.

Araştırmaya göre 2010-2013 yılları arasında Afrika'da fil nüfusu yılda ortalama yüzde 7 oranında azaldı.

Doğum oranının yüzde beş olduğunu belirten uzmanlar, böylece öldürülen hayvan sayısının doğan fil sayısını geçtiğini vurguluyor.

Botswana gibi bazı ülkelerde fil nüfusunun artmasına karşın, özellikle Orta Afrika'da fildişi avının endişe verici boyutlarda olduğu kaydediliyor.

Orta Afrika'da 10 yıl içinde fil nüfusunun yaklaşık yüzde 60 oranında küçüldüğü vurgulanıyor.

 

BBCTürkçe

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