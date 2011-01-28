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Dünya

FİLLERE ALTGEÇİT NAYROBİ (A.A)

28 Ocak 2011 13:30

-FİLLERE ALTGEÇİT NAYROBİ (A.A) - 28.01.2011 - Kenya'da filler için altgeçit yapıldı. Altgeçit ile Afrika'da hayvanların yaşam alanlarını işgal eden insanlarla fillerin karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kenya Dağı yakınındaki bir anayolun altına inşa edilen geçit, fillerin iki yaşam alanını birbirine bağlıyor. Fillerin söz konusu yaşam alanı, insan yerleşimleri yüzünden yıllar önce ikiye ayrılmıştı. Çevre korumacılar, hayvanların yaşam alanlarındaki insan yerleşimleri yüzünden ortaya çıkan sorunları hafifletmek için benzeri çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

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