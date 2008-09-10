Filiz Akın'dan itiraf

"Filiz Akın'la Sohbetler" programın ilk konuğu Türkan Şoray oldu. Akın programda, yıllar önce ödül aldığı "Ankara Ekspresi" adlı film teklifinin önce Türkan Şoray'a gideceğini ama bunu engellediğini itiraf etti.



14 Eylül'den itibaren her pazar ekrana gelecek "Filiz Akın'la Sohbetler" programının ilk konuğu Türkan Şoray oldu. Programa Filiz Akın'ın Şoray'a itirafı damga vurdu. Akın yıllar önce çevirdiği ve ödül aldığı "Ankara Ekspresi" adlı film teklifinin önce Türkan Şoray'a gideceğini ama bunu kendisinin engellediğini itiraf etti.

Akın, "Senaryoyu Türkan’dan önce ben okudum ve baktım ki kadın Alman ama Türkan siyah saçlı. Senaryo tam bana göre, ben oynamalıyım o filmde diye düşündüm ve de bu düşüncemi de kabul ettirdim. Böylelikle 'Ankara Ekspresi'nin başrolü benim oldu ve ben o rolle ödül kazandım" dedi.

Bu itirafı duyunca çok şaşıran Şoray, "İnanın bunu ben de ilk kez duydum. Biz Filiz'le rakip gibi gösterilsek de hep dost olarak kalmayı başardık. Üstelik bu filmdeki rol gerçekten senin için çok iyiydi. Sana çok yakışmıştı" diye konuştu.

Türkan Şoray yaşamındaki en büyük eksikliğinin üniversite eğitimi alamamak olduğunu sohbet esnasında itiraf etti. Ünlü oyuncu, Türkan Şoray kanunlarının tarihe karıştığı film olarak da bilinen "Mine" filmini, halkın tepkisini görebilmek için en arka sıradan gizlice izlediğini de söyledi.

Karakalem ve yağlı boya resimler yapan Türkan Şoray bu kez sevgili arkadaşı Filiz Akın'ın portresini çizdi.

Şoray ve Filiz Akın, 40 yıl öncesinin olanaklarıyla şimdiyi kıyaslayıp genç oyuncuların çok şanslı olduklarını belirttiler.

