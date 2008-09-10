T24 LogoT24 Logo
Magazin

Filiz Akın'dan itiraf

Filiz Akın, yıllar önce "Ankara Ekspresi" adlı filmin Türkan Şoray'a gideceğini ama bunu engellediğini itiraf etti

10 Eylül 2008 03:00

"Filiz Akın'la Sohbetler" programın ilk konuğu Türkan Şoray oldu. Akın programda, yıllar önce ödül aldığı "Ankara Ekspresi" adlı film teklifinin önce Türkan Şoray'a gideceğini ama bunu engellediğini itiraf etti.

14 Eylül'den itibaren her pazar ekrana gelecek "Filiz Akın'la Sohbetler" programının ilk konuğu Türkan Şoray oldu. Programa Filiz Akın'ın Şoray'a itirafı damga vurdu. Akın yıllar önce çevirdiği ve ödül aldığı "Ankara Ekspresi" adlı film teklifinin önce Türkan Şoray'a gideceğini ama bunu kendisinin engellediğini itiraf etti.
Akın, "Senaryoyu Türkan’dan önce ben okudum ve baktım ki kadın Alman ama Türkan siyah saçlı. Senaryo tam bana göre, ben oynamalıyım o filmde diye düşündüm ve de bu düşüncemi de kabul ettirdim. Böylelikle 'Ankara Ekspresi'nin başrolü benim oldu ve ben o rolle ödül kazandım" dedi.
Bu itirafı duyunca çok şaşıran Şoray, "İnanın bunu ben de ilk kez duydum. Biz Filiz'le rakip gibi gösterilsek de hep dost olarak kalmayı başardık. Üstelik bu filmdeki rol gerçekten senin için çok iyiydi. Sana çok yakışmıştı" diye konuştu.
Türkan Şoray yaşamındaki en büyük eksikliğinin üniversite eğitimi alamamak olduğunu sohbet esnasında itiraf etti. Ünlü oyuncu, Türkan Şoray kanunlarının tarihe karıştığı film olarak da bilinen "Mine" filmini, halkın tepkisini görebilmek için en arka sıradan gizlice izlediğini de söyledi.
Karakalem ve yağlı boya resimler yapan Türkan Şoray bu kez sevgili arkadaşı Filiz Akın'ın portresini çizdi.
Şoray ve Filiz Akın, 40 yıl öncesinin olanaklarıyla şimdiyi kıyaslayıp genç oyuncuların çok şanslı olduklarını belirttiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24